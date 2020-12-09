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Раскрыт способ добраться до закрытого Бали 

Lenta.ru 7 часов назад
Раскрыт способ добраться до закрытого Бали
Фото: Public Domain / Wikimedia
Российским путешественникам, желающим отдохнуть на Бали, рассказали о реальных способах добраться до индонезийского острова, закрытого на фоне пандемии коронавируса для массового посещения туристами. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Как поясняют эксперты, в условиях закрытия международного аэропорта Денпасар единственный способ попасть в регион для россиян — прилететь в Джакарту по бизнес-визе, то есть с деловыми целями, к примеру, на переговоры с местными предпринимателями.
В настоящий момент из Москвы туда можно попасть исключительно рейсами иностранных авиакомпаний с одной или несколькими пересадками, в частности Turkish Airlines или Emirates.
При себе отдыхающему необходимо иметь результаты ПЦР-теста, переведенные на английский язык, гарантийное письмо от компании, которая принимает гостя из-за границы, подтверждение состоятельности банковского счета, а также заполненный бланк о состоянии здоровья.
Отмечается, что туристический офис Индонезии в России VITO Russia не рекомендует отечественным туристам пользоваться таким способом, если деловой составляющей визита в действительности нет.
4 декабря сообщалось, что массовый голод, охвативший восточные территории индонезийского острова Бали, начал усиливаться из-за пандемии коронавируса. В частности, особенно резкий рост числа голодающих зафиксирован в округе Карангасем, где местные жители существовали на средства родственников, работавших в сфере услуг в других частях острова.
Видео дня. Неизведанные места, куда закрыт путь туристам
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Заграница , Emirates
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