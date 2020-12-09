Раскрыт способ добраться до закрытого Бали 

Ассоциации туроператоров России. Российским путешественникам, желающим отдохнуть на Бали, рассказали о реальных способах добраться до индонезийского острова, закрытого на фоне пандемии коронавируса для массового посещения туристами. Об этом сообщается на портале

Как поясняют эксперты, в условиях закрытия международного аэропорта Денпасар единственный способ попасть в регион для россиян — прилететь в Джакарту по бизнес-визе, то есть с деловыми целями, к примеру, на переговоры с местными предпринимателями.

В настоящий момент из Москвы туда можно попасть исключительно рейсами иностранных авиакомпаний с одной или несколькими пересадками, в частности Turkish Airlines или Emirates

При себе отдыхающему необходимо иметь результаты ПЦР-теста, переведенные на английский язык, гарантийное письмо от компании, которая принимает гостя из-за границы, подтверждение состоятельности банковского счета, а также заполненный бланк о состоянии здоровья.

Отмечается, что туристический офис Индонезии в России VITO Russia не рекомендует отечественным туристам пользоваться таким способом, если деловой составляющей визита в действительности нет.