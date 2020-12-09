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Россиянин купил путевку в Турцию и сэкономил на праздновании Нового года 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин купил путевку в Турцию и сэкономил
Фото: Lenta.ru
Россиянин купил путевку в Турцию на январские каникулы и сэкономил на праздновании Нового года. Об этом он рассказал в своем блоге на платформе «Яндекс Дзен».
Как отметил турист, он привык каждый год отправляться в путешествие на праздники, но в этом году выбор оказался ограничен — и потому пал на Турцию. Изучив разные варианты размещения, автор блога отыскал пятизвездочный отель с двухразовым питанием за 79 евро (семь тысяч рублей).

«То есть, всего 158 евро за две ночи, подчеркиваю, с завтраками и ужинами! Вы дома больше проедите в Новый год. Это просто даром за пять звезд и условия, которые предоставляются»,

— написал он, пояснив, что в отеле есть крытый бассейн, SPA и оздоровительный центр с хаммамом и сауной.
Турист подчеркнул, что в январе никакого пляжного и курортного отдыха в Анталье не предвидится, зато есть возможность «получить отличный сервис». «Немного отдохнуть, а затем двинуться на автомобиле осматривать Турцию и ее достопримечательности. Например, Каппадокию, столицу Анкару, побережье с крепостями и красивым морем даже зимой», — отметил путешественник.
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