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Россиянка назвала плюсы и минусы шведского стола в Турции во время пандемии 

Lenta.ru 5 часов назад
Названы плюсы и минусы шведского стола в пандемию
Фото: Unsplash
Россиянка, отдохнувшая в Турции во время пандемии, назвала плюсы и минусы системы питания «шведский стол» в условиях ограничений. Своими впечатлениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс Дзен».
Как отметила туристка, в этом году она остановилась в пятизвездочном отеле в Сиде. Отправившись в ресторан, девушка сразу заметила, как изменилась организация питания: на входе всем выдавали маски, без которых гостям отказывали в обслуживании, столики находились на полутораметровом расстоянии, а еду подавали официанты. При этом, по словам туристки, никаких ограничений не было: «просите хоть десять раз подряд».

«Порции легко регулировать: словами или жестами. Персонал уже привык и понимает отдыхающих любой национальности с полуслова. (…) И не верьте слухам — ассортимент не урезали, а порции не сократили. Отели остались верны себе: кто кормил хорошо, тот продолжает делать это и сейчас. И если вы хотите пять котлет и 10 видов пирожных, вам никто и слова не скажет, надо просто попросить повара положить еще»,

— отметила россиянка.
Преимуществами нового «шведского стола» автор блога назвала сервис, при котором официанты закреплены за столами и быстро запоминают, что предпочитают гости, и гигиеничность.

«Больше никто не ковыряется в салатах, чтобы разобрать состав. Никто не щупает булочки, чтобы проверить свежесть. Не роется в чане с фруктами, чтобы найти самый зрелый. Как хорошо!»

— написала туристка.
Минусами, по ее мнению, стали очереди, в которых можно стоять несколько раз подряд, если забыл о каком-то блюде, и необходимость «постоянно просить» — к примеру, соль или дополнительную ложку, когда раньше можно было просто подойти и взять ее.

«Видно, что некоторые волнуются, когда хотят всего по чуть-чуть, а сзади кто-то громко вздыхает. Многие быстренько хватают привычные огурцы-помидоры вместо трех видов салата, которые хотелось попробовать. (…) Но если вы нескромный, то все в порядке»,

— резюмировала девушка.
Путешественница добавила, что поначалу новая организация шведского стола показалась ей неудобной, но уже на следующий день россиянка почувствовала себя комфортно и понадеялась, что «все оставят именно так, когда пандемия закончится».
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