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Горнолыжные курорты Беларуси открывают сезон 

Мир24 4 часа назад
Горнолыжные курорты Беларуси готовятся принимать туристов. Из-за пандемии многие граждане проведут зимний отпуск дома. Какие новшества ждут любителей активного отдыха, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Заснеженные склоны явление для Беларуси непривычное. Сугробы в последнее время в дефиците, но не здесь. Благодаря круглосуточной работе снежных пушек из воды рождается вьюга. Затем склоны утрамбовывают ратраки. Так трассы доживут до весенней оттепели, не смотря на капризы погоды.

«Делаем запасы. На наших горнолыжных склонах от 60 сантиметров, где не очень ответственные трассы. А где крутые трассы и южные склоны, мы до полутора метров делаем запас уплотненного снега»,

— рассказал начальник отдела пассажирских канатных дорог и подготовки трасс Рафал Загорский.
Этот горнолыжный курорт называют «Белорусской Швейцарией». Здесь самые большие перепады высот в Минской области. Есть трассы для новичков и профессионалов. К нынешнему сезону добавили новые услуги — бесплатные ночные мастер-классы и курсы для маленьких экстремалов.

«Планируем открывать детский спортивный клуб, в котором будут заниматься дети с разным уровнем катания. Начиная от нулевого и до прогрессирующего. Будут проводиться групповые занятия»,

— рассказал старший инструктор Сергей Садков.
Для аренды приготовили более тысячи комплектов снаряжения — сноуборды, лыжи, коньки. Часть экипировки к зиме обновили. Предусмотрели и меры профилактики коронавируса.

«После каждого проката мы обрабатываем каждую пару лыж, палки, ботинки антисептиком»,

— рассказал администратор проката Николай Сорока.
В Силичах немало лыжников и сноубордистов из-за рубежа. Но этот сезон будет практически белорусским. Местные начали бронировать места еще в начале лета. На новогодние праздники, например, номера в гостиницах уже заняты.

«Белорусов у нас становится все больше и больше. В связи с эпидемиологической ситуацией мы соблюдаем все меры. У нас все обрабатывается, действует масочный режим. На новогоднем банкете планируется рассадка с соблюдением всех мер»,

— подчеркнула руководитель отдела реализации, приема и размещения Анастасия Самойлова.
Туристов на зимние курорты завлекают не только горнолыжными трассами. Есть и менее экстремальные развлечения — тюбинги и ледовые катки. Для любителей погреться работают бани. Цены на услуги постарались сохранить на уровне прошлогодних.
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