В «Деревню судного дня» устремились туристы

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Деревню называют «Местом судного дня» по причине упоминаний в календаре Майя, где Шириндже назвали одним из самых безопасных мест на земле.

Из-за коронавируса популярность Шириндже еще больше возросла, так как путешественники предпочитают уединённые места для отдыха.

В муниципалитете Измира рассказывают, что в минувшие выходные все бутик-отели и хостелы в округе были заполнены.

Глава района Исмаил Йылдырдым сказал, что в Шириндже насчитывается 45 хостелов и бутик-отелей, а вместимость составляет около 500 мест.

“Природа и чистый воздух в деревне повышают интерес к ней как местных, так и иностранных туристов. Мы надеемся, что этот интерес только усилится в 2021 году», — добавил он.

По отзывам туристов, деревня отличается красивой природой, возможностью отдохнуть в уединенной атмосфере и насладиться великолепными видами.