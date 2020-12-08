В «Деревню судного дня» устремились туристы

Деревню называют «Местом судного дня» по причине его упоминания в календаре Майя, где Шириндже назвали одним из самых безопасных мест на земле.

Начиная с 2012 года район находится в центре внимания из-за своего таинственного упоминания в календаре. Текущей осенью популярность Шириндже еще больше возросла в связи с пандемией коронавируса, во время которой путешественники предпочли уединённые места для отдыха на лоне природы.

В муниципалитете Измира рассказывают, что в минувшие выходные все бутик-отели и хостелы в округе были заполнены.

Выступая перед журналистами глава района Исмаил Йылдырдым сказал, что в Шириндже насчитывается 45 хостелов и бутик-отелей, а вместимость составляет около 500 мест. Отметив, что жилые помещения инспектируются в рамках циркуляров Министерства здравоохранения , Йылдырды сказал:

“Природа и чистый воздух в деревне повышают интерес к ней как местных, так и иностранных туристов. Мы надеемся, что этот интерес только усилится в 2021 году»,

— добавил он.

По отзывам туристов, деревня отличается чистым воздухом, красивой природой, возможностью отдохнуть в уединенной атмосфере и насладиться великолепными видами.

Напомним, что Шириндже-живописная деревня, построенная на зеленом склоне среди гор, привлекающая внимание своими каменными улицами, оливковыми деревьями и домами.

Начиная с пятого века до нашей эры и являясь одной из самых посещаемых деревень Турции, Шириндже ежегодно принимает более 2 миллионов местных и иностранных гостей. Эту историческую деревню ежедневно посещают около 4000 человек.