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«Деревня судного дня» стала популярным туристическим направлением 

RusTurkey.com 10 часов назад
В «Деревню судного дня» устремились туристы
Фото: RusTurkey.com
Деревню называют «Местом судного дня» по причине его упоминания в календаре Майя, где Шириндже назвали одним из самых безопасных мест на земле.
Начиная с 2012 года район находится в центре внимания из-за своего таинственного упоминания в календаре. Текущей осенью популярность Шириндже еще больше возросла в связи с пандемией коронавируса, во время которой путешественники предпочли уединённые места для отдыха на лоне природы.
В муниципалитете Измира рассказывают, что в минувшие выходные все бутик-отели и хостелы в округе были заполнены.
Выступая перед журналистами глава района Исмаил Йылдырдым сказал, что в Шириндже насчитывается 45 хостелов и бутик-отелей, а вместимость составляет около 500 мест. Отметив, что жилые помещения инспектируются в рамках циркуляров Министерства здравоохранения, Йылдырды сказал:

“Природа и чистый воздух в деревне повышают интерес к ней как местных, так и иностранных туристов. Мы надеемся, что этот интерес только усилится в 2021 году»,

— добавил он.
По отзывам туристов, деревня отличается чистым воздухом, красивой природой, возможностью отдохнуть в уединенной атмосфере и насладиться великолепными видами.
Напомним, что Шириндже-живописная деревня, построенная на зеленом склоне среди гор, привлекающая внимание своими каменными улицами, оливковыми деревьями и домами.
Начиная с пятого века до нашей эры и являясь одной из самых посещаемых деревень Турции, Шириндже ежегодно принимает более 2 миллионов местных и иностранных гостей. Эту историческую деревню ежедневно посещают около 4000 человек.
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