Турист из России съездил в Турцию и рассказал, как побывал на местном рынке. Своими впечатлениями он поделился в своем блоге на платформе « Яндекс . Дзен».

«Цены такие низкие, что просто издевательство для русского человека!» — описал свой опыт путешественник. В публикации он подчеркнул, что речь идет о пятничном развале в курортном городе Каш.

На снимках автора видно, что килограмм яблок, мандаринов, грейпфрутов или томатов там стоит три турецкие лиры (30 рублей), свежего перца чили — 10 лир (100 рублей), винограда или лимонов — пять лир (50 рублей), шампиньонов — 15 лир (150 рублей).

«Причины для столь привлекательных цен, как по мне, две: крайне развитое сельское хозяйство в Турции и сильнейшее падение национальной валюты страны за всю историю», — пояснил россиянин.

Даже в крупных турецких городах цены на товары будут еще примерно в полтора раза ниже.