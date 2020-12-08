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Турист описал рынок Турции словами «издевательство для русского человека» 

Даня Виттиг 12 часов назад
«Издевательство для русского»
Фото: depositphotos.com
Турист из России съездил в Турцию и рассказал, как побывал на местном рынке. Своими впечатлениями он поделился в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

«Цены такие низкие, что просто издевательство для русского человека!» — описал свой опыт путешественник. В публикации он подчеркнул, что речь идет о пятничном развале в курортном городе Каш.

На снимках автора видно, что килограмм яблок, мандаринов, грейпфрутов или томатов там стоит три турецкие лиры (30 рублей), свежего перца чили — 10 лир (100 рублей), винограда или лимонов — пять лир (50 рублей), шампиньонов — 15 лир (150 рублей).

«Причины для столь привлекательных цен, как по мне, две: крайне развитое сельское хозяйство в Турции и сильнейшее падение национальной валюты страны за всю историю», — пояснил россиянин.

Даже в крупных турецких городах цены на товары будут еще примерно в полтора раза ниже.
Ранее "Рамблер" сообщал о самых нелепых жалобах россиян в Турции.
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Заграница , Яндекс
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