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Туристы из России получили штраф за прогулку по Стамбулу 

Александра Нечаева 7 часов назад
Туристы из РФ получили штраф за прогулку по Стамбулу
Фото: Depositphotos
В Турции полицейские выписали огромный штраф двум русским путешественницам, сообщает Федеральное агентство новостей.
Россиянки получили квитанции на оплату штрафа в общей сложности размером около 60 000 рублей за прогулку по городу без масок. Дело в том, что в Стамбуле недавно ввели ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Жителям и гостям города запрещается находиться на улице и в общественных местах без масок, а также покидать дома и гостиницы во время комендантского часа.
Туристки из России пренебрегли требованиями, отказались надевать средства индивидуальной защиты, за что и были оштрафованы. Получив квитанции, девушки продолжили прогулку, правда, маски все решили надеть.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Таиланд откажется от массового туризма.
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