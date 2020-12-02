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Российские туристы нашли замену европейским курортам 

Lenta.ru 6 часов назад
Россияне нашли замену европейским курортам
Фото: Lenta.ru
Российские туристы нашли замену европейским горнолыжным курортам, закрытым на фоне пандемии коронавируса, передает «Турпром».
По данным портала, россияне массово отправились кататься на лыжах и сноубордах в Турцию. О наплыве туристов уже сообщили власти нескольких горнолыжных курортов страны: так, например, представители Кайсери заявили о загрузке отелей на 85 процентов и «самом высоком спросе в истории», а Паландокена (Эрзурум) — о резервации 70 процентов номерного фонда.
При этом представители второго курорта отметили, что к праздникам бронь может вырасти до 80-90 процентов, поскольку с 27 декабря в Эрзурум будут трижды в неделю прибывать прямые рейсы из России и Украины.
Кроме того, по два-три рейса в неделю из России планируют запустить и на горнолыжный курорт Улудаг — по крайней мере, так утверждают в местной Ассоциации туристических отельеров и операторов.
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