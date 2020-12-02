Русские слова, которые нельзя говорить за границей 

Вы наверняка замечали, что многие слова на других языках в русском звучат как нецензурная брань. Чаще всего русские туристы отмечают такое в азиатских странах. На самом деле некоторые русские слова за границей звучат как нецензурные, поэтому нужно быть аккуратнее и заранее знать то, что нельзя произносить. "Рамблер" рассказывает, какие русские слова похожи на нецензурную брань в других странах.

Вы можете использовать их в разговоре друг с другом, но не стоит пытаться объяснить иностранцам что-то на русском языке. Во-первых, они все равно вас не поймут, так как схожих слов ничтожно мало. Во-вторых, некоторые слова действительно звучат как ругательства на чужом языке.

"Кис-кис"

Если вы увидите кошку в Арабских странах, то не стоит подзывать ее так, как вы привыкли делать в России. Как правило, когда русскоговорящие видят кошку, они произносят "кис-кис", но в Арабских странах это словосочетание означает женский детородные орган, поэтому местные рядом могут вас неправильно понять.

"Шить" и "щит"

В странах, где разговаривают на английском языке, вас наверняка поймут неправильно, если вы попросите что-то зашить на русском или расскажете о вышивании. Дело в том, что слово "шить" в английском звучит как междометие, обозначающее испражнения. В такую же неловкую ситуацию попадали туристы со словом "щит".

"Девка"

В русском языке это слово считается грубым выражением по отношению к девушке, но не переходит грань цензуры. Если вы решите так обратиться к девушке в Чехии, то на вас наверняка косо посмотрят и не будут вам отвечать. Дело в том, что в этой стране словом "девка" называют девушек с пониженной социальной ответственностью.

"Бассейн"

Не стоит искать "бассейн" в странах, где разговаривают на французском языке. Лучше выучить его на английском или на местном. Дело в том, что во французском это слово звучит как словосочетание "обвисшая женская грудь". Поэтому, если вы на русском поинтересуетесь у персонала отеля, где бассейн, вас вряд ли поймут.