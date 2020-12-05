«Вид из окна на чужие трусы»

Российский турист поехал на отдых в Турцию в ноябре и возмутился оплаченным жильем. У отеля, в котором поселился путешественник, были только хорошие отзывы в интернете, однако по прибытии все оказалось иначе. "Рамблер" делится его историей испорченного отпуска.

Мужчина остановился в трехзвездочном отеле в районе Фатих — историческом центре Стамбула. Стоимость стандартного номера за ночь — от 17 евро (чуть больше 1500 рублей). Однако, по словам туриста, он вообще не стал бы платить за такое жилье:

"Гостиница не стоит НИ копейки, предложи мне завтра пожить в ней бесплатно — отказался бы!".

Россиянин пожаловался на плохой интернет и отсутствие звукоизоляции в номерах. По его рассказу, "слышно каждый шорох на этаже", что очень сильно напрягает во время отдыха.

Кроме того, турист остался недоволен скудным питанием в отеле и антисанитарией:

"Завтраки — колбаса, сыр, хлеб, яйцо — при этом куча насекомых по тарелкам и грязная посуда…".

Как рассказал путешественник, были и другие портящие отпуск факторы: