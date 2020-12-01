Что думают пассажиры о самой безопасной авиакомпании

Ежегодно эксперты выбирают самую безопасную авиакомпанию мира. Пока что этот статус удерживает перевозчик Finnair, который уже несколько лет входит в тройку лидирующих авиакомпаний. "Рамблер" рассказывает, какие правила выполняют для поддержания своего уровня.

С 1963 года с самолетами этой авиакомпании не происходило никаких происшествий, которые бы повлекли гибель человека. Кроме того, на существует довольно давно, поэтому все стандарты по обслуживанию клиентов там постоянно обновляются.

Раньше авиакомпанию Finnair называли самой безопасной в Европе, но потом она расширила свои направления и стала самой безопасной авиакомпанией в мире.

Последняя авиакатастрофа в Finnair произошла 8 ноября 1963 года. Тогда самолет разбился на юго-западе Финляндии, погибли 22 пассажира и члены экипажа.

С тех пор авиакомпания значительно повысила качество обслуживания. Пользователи, которые пишут отзывы, отмечают, что сотрудники оперативно решают вопросы по всем проблемам и предоставляют другие билеты, если рейсы отменяют. Чаще всего пользователи отмечают профессионализм пилотов, мягкий взлет и посадку, а также вежливость членов экипажа.

Среди отзывов можно найти и негативные, но люди жалуются на задержку рейсов и потерю чемоданов. Некоторые отмечают, что на некоторых длительных рейсах плохо кормят или не кормят вообще.