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Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира 

Диана Товсепова 16 часов назад
Планируя путешествие многие задаются вопросом: "А там дешево?". Чтобы это понять, достаточно взглянуть на ценники в супермаркетах или стоимость такси.
А что можно купить на 70 рублей в разных уголках планеты? Так, на один доллар в Камбодже можно купить жареную лягушку с имбирем, а Лондоне этой суммы хватит на совсем другое.
Видео покажет, что можно позволить себе в самых разных странах, имея в кармане один доллар или около 70 рублей.
Ранее "Рамблер" рассказывал о секретах долголетия от сверхдолгожителей из разных стран.
Заграница , Видео
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