Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира 

Планируя путешествие многие задаются вопросом: "А там дешево?". Чтобы это понять, достаточно взглянуть на ценники в супермаркетах или стоимость такси.

А что можно купить на 70 рублей в разных уголках планеты? Так, на один доллар в Камбодже можно купить жареную лягушку с имбирем, а Лондоне этой суммы хватит на совсем другое.

Видео покажет, что можно позволить себе в самых разных странах, имея в кармане один доллар или около 70 рублей.