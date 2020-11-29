Стоит ли сейчас ехать в Турцию

Больше половины участников опроса на сайте OneTwoTrip считают, что введенные на фоне пандемии коронавируса ограничительные меры в Турции — это весомая причина для отказа от поездки. Так ли это на самом деле? 27 ноября журналист TourDom.ru задал этот вопрос участникам группы «Русские в Анталье», поинтересовавшись, посоветовали бы они туристам приезжать и какова реальная обстановка на популярных курортах. Пост буквально за полчаса набрал более 100 комментариев — мнения разошлись. Значительная часть участников обсуждения считает, что сейчас в Турции делать нечего: торговые центры работают до 20:00, кафе, бары, рестораны закрыты для посещения и продают только блюда навынос, действует комендантский час в ночное время с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник. Туристы, у которых на руках есть отельные ваучеры, могут гулять в это время, но на улицах практически нет людей, и все закрыто. Многих раздражает необходимость везде носить маски. Другие отмечают, что море уже холодное и купаться некомфортно. «У меня сейчас подруга отдыхает, продлила отдых, но жалеет, море холодное, погулять и посидеть негде. В общем, хочет уехать раньше, чем планировала», — пишет один из комментаторов.

Впрочем, многие, наоборот, находят позитивные моменты: «Когда еще вы сможете так дешево отдохнуть… Посидеть и покушать еду можно в парке. Погода потрясающая, море не единственное сокровище Антальи, есть возможность посещать множество экскурсий, да и просто ездить на автобусе по городу, гулять днями напролет. По мне, так это потрясающее время для отдыха. Можно увидеть Анталью с другой стороны. Сделать красивые фото в отсутствие толп людей». Кроме того, открыты хаммамы, бассейны, СПА, работают обзорные экскурсии.

Участники дискуссии напоминают, что новые ограничения не касаются отелей. Поэтому большинство советует приобретать туры с проживанием в хороших пятизвездочных гостиницах с подогреваемым бассейном, выбирать питание «все включено» и наслаждаться отдыхом.

«Судя по наплыву русскоговорящих, а их сейчас очень много, людей совсем не отпугивают ограничения в Турции, наоборот, все рассказывают, что здесь им лучше, чем в России. Климат, красивая природа, сейчас все цветет, на деревьях созревают апельсины, мандарины, лимоны, нет серости. В России новогодние праздники отменены, а в отелях Антальи праздничные программы будут проводиться. Сейчас все ждут открытия горнолыжных центров, там все работает, и многие планируют провести новый год в этих отелях. Пока летают самолеты, туристы будут отдыхать в Турции независимо от сезона»,

— прокомментировал порталу TourDom.ru Владимир Хотько, руководитель сообщества в Фейсбуке «Турция — Аланья — Махмутлар».