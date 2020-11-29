Водопад, который превращается в «огненный» поток 

Всего несколько дней в году можно увидеть редкое явление, как мощный поток воды превращается в «огненный» водопад, напоминающий лаву. «Рамблер» расскажет об феномене подробнее.

Этот удивительный водопад под названием «Лошадиный хвост» расположен в национальном парке Йосемити в Калифорнии, США. Он представляет собой два ниспадающий потока, высота которых составляет около 630 метров.

Обычно в конце февраля, в течение нескольких дней, местные жители и туристы могут наблюдать, как водопад превращается в огненный поток, напоминающий извергающуюся из вулкана лаву.

На самом деле это природное явление — зрительный обман. Его секрет сокрыт в отражении лучей заходящего солнца под определенным углом и при благоприятных погодных условиях. Несмотря на то, что за этим феноменом можно наблюдать всего несколько минут, люди приезжают со всех уголков мира к подножию горы Эль-Капитан, чтобы это запечатлеть.

В 1960-е годы работники отеля, находящегося на вершине горы, регулярно устраивали шоу для привлечения туристов — они сбрасывали с края обрыва раскаленные угли, создавая имитацию пылающего эффекта. И в 1968 году такой способ привлечения посетителей был запрещен службой национального парка в целях безопасности.