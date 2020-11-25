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Небо на карантине: когда мы будем летать, как раньше 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Небо на карантине: когда мы будем летать, как раньше
Фото: Вечерняя Москва
И хотя во второй половине года воздушный трафик начал постепенно восстанавливаться, мы все еще далеки от того, чтобы летать так же, как раньше.
Апрель 2020 года большинство стран встретили карантином: за первую неделю месяца во всем мире было совершено всего 287 тысяч коммерческих рейсов. Для сравнения: в тот же период 2019 года этот показатель достигал 733 тысяч — число перелетов упало на 60 процентов. Эта же тенденция наблюдалась и в России: за апрель пассажиропоток всех отечественных авиакомпаний снизился в 12 раз — с 9,3 миллиона до 771 тысяч человек.
Во втором полугодии небо стало постепенно оживать: сначала участились внутрироссийские перевозки, а в августе стартовали первые международные направления. Уже в октябре спрос на российском рынке авиаперелетов по сравнению с прошлым годом восстановился на 70 процентов. Но произошло это в основном за счет внутренних рейсов. Так, сейчас на перелеты по России спрос нормализовался на 83 процента, а на международные — всего на 20 процентов.
По возобновлению внутреннего туристического потока Россия занимает второе место в мире после Китая. Столь быстрый рост во многом связан с ограничениями по полетам за рубеж: первые направления открылись только 1 августа, а к ноябрю сообщение было открыто только с 14 странами (по сравнению со 190 до пандемии). Так что большинству россиян пришлось выбирать для отдыха отечественные курорты. Свою роль сыграли и меры господдержки, направленные на развитие внутреннего туризма. Так, в августе стартовала программа кешбэка за путешествия по стране. А в октябре сумма выплаты, которую можно получить с покупки, была увеличена до 20 процентов. Возможность сэкономить подстегнула спрос: уже за первую неделю октябрьского этапа кешбэка общая стоимость туров, приобретенных по программе, составила 870 млн рублей. Сейчас количество внутренних перелетов продолжает расти: так, если в апреле и мае спрос составлял девять процентов от показателей того же периода 2019 года, то уже в июне он увеличился 25 процентов, в июле — 50, а к октябрю достиг 83 процентов соответственно.
Что касается международных рейсов, здесь ситуация стабилизируется намного медленнее. Главная причина, конечно, заключается в запрете на перелеты в большинство стран, но есть и другие факторы. Например, на низкий спрос влияет недостаток информации о порядке международных перелетов. Отмены рейсов, требования по пересечению границы, которые отличаются у каждой страны, риск дополнительных расходов в случае заболевания коронавирусом или внезапного карантина в регионе — все это снижает интерес к заграничным путешествиям. Кроме того, сложности вызывает поиск нужной информации по правилам прилета в страну, которая не всегда доступна на английском языке, не говоря уже о русском.
В остальном желание провести отпуск за рубежом у россиян никуда не исчезло: если границы откроются, а порядок перелета упростится, то спрос на международные рейсы может восстановиться уже к марту 2021 года. Однако ухудшение эпидемиологической обстановки в мире, к сожалению, пока не позволяет делать столь оптимистичные прогнозы.
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