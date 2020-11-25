«Стоишь чумной и ненавидишь окружающих»

Открытых стран для внешнего туризма не так много, поэтому россияне разделились на тех, кто отправился в Турцию, и тех, кому по душе Танзания. И если про Турцию нам известно почти все, то о Танзании комментарии туристов только начинают поступать. "Рамблер" выяснил, на что жалуются путешественники.

Когда мы говорим о поездке в Танзанию, то, в основном, имеем в виду архипелаг Занзибар, который простирается вдоль восточного берега Африки. Занзибар называют жемчужиной Индийского океана. Остров привлекает туристов кокосовыми пальмами, живописными лесами и пляжами с белым песком. Однако, по мнению путешественников, не все так идеально.

Автора канала "Душу продам за путешествия" на Яндекс. Дзене рассказала, какой тяжелый путь ей пришлось преодолеть, чтобы оказаться в отеле. Пост вышел под удручающим названием "С трудом подбираю приличные слова, чтобы описать прохождение аэропорта Занзибара". Девушка пожаловалась на медлительность оформления прилетающих.

"Все 500 человек и пассажиры других самолетов стоят в очереди в пару окошек. Кондиционеров нет, вентиляторов тоже. На улице жара 30 градусов. Стоишь чумной в жуткой духотище, не снимаешь маски и ненавидишь окружающих, которые пытаются вклиниться вперед. Слышала, что за несколько дней до нашего прилета девушка упала в обморок в очереди".

Девушка объяснила, что сотрудники, которые находятся в "специальных будках с кондиционером" пытаются регулировать очередь, но людей настолько много, что они перемешиваются между собой. Девушка также отметила, что выйти из аэропорта им удалось только спустя два часа, но трудности на этом не кончились.

"Мы вышли из аэропорта, и я порадовалась, что ждать придется не долго, но не хватало одной пары. По случайности они были одними из последних в очереди аэропорта. Они вышли еще через два часа, плюс дорога. В отель мы приехали абсолютно очумевшие, не покупались, и даже океана не посмотрели. Больше 5 часов потрачено на очереди и ожидание".

В конце своего поста, туристка рассказала, что в аэропорте работают "помогалы", которые за деньги могут провести вас вперед, но распространены случаи, когда помощники оказывались обычными мошенниками. Автор посоветовала постараться бронировать места в начале самолета и целенаправленно идти из самолета в аэропорт, а не делать фото по пути.