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Россиянка назвала лучшее время для дешевого отдыха в Турции 

Lenta.ru 3 часа назад
Названо лучшее время для дешевого отдыха в Турции
Фото: Lenta.ru
Россиянка, переехавшая в Турцию, назвала лучшее время для дешевого отдыха на курортах страны. Своими рекомендациями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс Дзен».
По словам девушки, выгоднее всего приезжать в Турцию в апреле, октябре и ноябре. В это время на курортах практически летняя погода (20-25 градусов) и достаточно теплое море.

«Поверьте, даже в ноябре еще можно купаться. Моя мама плавала в прошлом году перед отъездом и удивлялась, что в Мурманске уже "дубарь", а она в купальнике в Кушадасы»,

— отметила россиянка.
При этом она напомнила, что Турция не относится к странам, где сезон длится круглый год. Там есть зима со снегом, а в некоторых районах — и горнолыжные курорты, куда тоже приезжают туристы.
Сама туристка призналась, что экономит на отдыхе, делая раннюю резервацию зимой, когда скидки на хорошие отели «достигают 70 процентов».

«А если купить страховку на отмену бронирования, можно будет вернуть все деньги в случае отмены отпуска»,

— подытожила автор блога.
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