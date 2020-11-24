В Министерстве туризма Турции заявили о больших потерях

Министерство культуры и туризма Турции сообщило, на сколько сократилось число туристов за первые 10 месяцев 2020 года.

По данным Министерства, число иностранных туристов сократилось на 72,5 процента из-за коронавирусной инфекции.

В период с января по октябрь страна приняла 11,2 миллиона зарубежных гостей, что на 41 миллион меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Крупнейший город и экономический центр государства — Стамбул привлек 37 процентов от общего числа иностранцев. За ним следует средиземноморский курорт Анталья, на который пришлось 28 процентов туристов.