Неженатые россияне жалуются на отпуск в Турции

Пара неженатых российских туристов, отправившихся в отпуск в Турцию, пожаловалась на трудности и бестолковую ситуацию при заселении в отель. Об этом они рассказали в блоге на платформе «Яндекс Дзен»

По словам путешественников, их долгое время не могли заселить в гостиницу в городе Орду, так как, согласно местным правилам, мужчине и женщине, не состоящим в браке, нельзя размещаться в одном номере.

«Мы с парнем не имеем никаких официальных документов, мы не муж и жена, но сказать, что мы муж и жена, — это ведь так просто. Мы заранее втемяшили себе это в головы, так как в мусульманских странах это вопрос этикета, "жизни и смерти"», — объяснили они.

Сотрудники нескольких объектов размещения отказались заселять гостей в связи с отсутствием каких-либо свидетельств, подтверждающих их статус мужа и жены. При этом в тот день, когда россияне искали место для ночевки, в городе установилась холодная и дождливая погода.

«Нет — и все! Хоть помирай от холода рядом с дверью. Им главное этих придурочных законов придерживаться, чтобы в ад не попасть. До того абсурд», — заключили авторы поста.