В редакцию TourDom.ru обратилась за помощью туристка из Украины Оксана П.: вместе с мужем она не может покинуть отель в Хургаде, ставший для них обсерватором.

Пара прилетела в Египет еще 7 ноября (авиасообщение с египетскими курортами украинские власти возобновили с 1 июля. – Ред.) и сразу в аэропорту сдала тест на коронавирус. Через двое суток менеджер отеля Albatros Aqua Park 4* сообщил о положительном результате анализа у супруга. Мужчину без симптомов заболевания поместили на карантин в отдельный номер. Следующий тест также оказался положительным, но болезнь по-прежнему не проявлялась.

На седьмой день украинца освободили из-под карантина и разрешили полноценно отдыхать в ожидании очередного тестирования, назначенного на 18 ноября. «Мы надеялись, что это будет последний раз, после чего спокойно улетим домой. Однако за день до вылета стало известно, что и третий тест положительный. Информация поступила по смс без документального подтверждения», – сообщила Оксана. Такой результат не позволял гражданину Украины покинуть Египет.

С 21 ноября туристы находятся в египетском отеле за свой счет. Страховка, которую оформили украинцы, помогла возместить только расходы на отдельный номер во время карантина. Четвертое по счету тестирование назначено на 24 ноября. И если стоимость предыдущих анализов покрывалась страховкой, то теперь тест придется оплачивать самостоятельно (тестирование с выездом в отель стоит 150 долларов).

По словам Оксаны, в украинском посольстве им сообщили буквально следующее:

«Вашей жизни ничего не угрожает, поэтому ничем помочь не можем. Сдавая тест в аэропорту Египта, а не перед поездкой, вы осознанно взяли на себя ответственность за результат».

В туроператорской компании, отправившей пару на отдых, тоже развели руками: подобные случаи происходят, и пока результат теста не окажется отрицательным – улететь домой не получится.

Оксана считает, что, предавая огласке эту историю, она поможет другим туристам не попасть в такую же ситуацию.

«Делайте тест перед вылетом на отдых и тщательно выбирайте страховку. Надеемся, что следующий тест на коронавирус окажется отрицательным. В противном случае денег ни на тест, ни на проживание у нас уже не будет»,

– сказала туристка.