"Границы между РФ и США открыты. Их и не закрывали.
Самолёты Аэрофлота летают. Прямые, хоть и не ежедневно. Стоят не дороже, чем всегда (или даже чуть дешевле).
Визы по-прежнему не дают. Но у нас были визы. Обычные, не какие-то льготные, блатные или рабочие.
Необходимо сдать тест на ковид не ранее, чем за три дня до вылета. Что мы прилежно и сделали. Предполагалось, что его надо будет показать на регистрации в Москве, на влёте в США и в отеле.
Ни в одном из этих мест у нас тест не спросили.
(Это может ничего не значить — просто совпало! Но факт есть факт).
Никаких вопросов, кроме самых дежурных, ни на вылете, ни на въезде не было (зачем едем, куда… никого не интересовало)".
"В Нью-Йорке открыты почти все магазины и рестораны — кроме разорившихся или терпящих бедствие (таких немало, но не большинство). Цены не выросли.
Открыты все музеи. Вход — только по предварительной записи, но с этим никаких проблем, можно записаться на «прям сейчас».
Людей везде мало. В музеях пусто, в самых востребованных ресторанах тоже. Никакой толпы на Пятой авеню. Никого в метро. В Центральном Парке вообще рай".
"Люди везде и всегда в масках. На улице тоже. В парке тоже. С торчащими из-под маски носами — единицы. В магазинах и музеях меры безопасности максимальные, социальная дистанция соблюдается всеми. Выглядит это как минимум безопаснее, чем в Москве".
"Нью-Йорк — все ещё прекраснейший город в мире.
Да, это, несомненно, стоило того",