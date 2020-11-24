Популярный кинокритик Антон Долин побывал в Нью-Йорке и рассказал, как живут американцы в период пандемии COVID-19. Своими впечатлениями Долин поделился в Facebook. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

В первую очередь кинокритик ответил на самые популярные вопросы подписчиков относительно того, как ему удалось улететь в США и как проходил долгий перелет (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.):

"Границы между РФ и США открыты. Их и не закрывали.

Самолёты Аэрофлота летают. Прямые, хоть и не ежедневно. Стоят не дороже, чем всегда (или даже чуть дешевле).

Визы по-прежнему не дают. Но у нас были визы. Обычные, не какие-то льготные, блатные или рабочие.

Необходимо сдать тест на ковид не ранее, чем за три дня до вылета. Что мы прилежно и сделали. Предполагалось, что его надо будет показать на регистрации в Москве, на влёте в США и в отеле.

Ни в одном из этих мест у нас тест не спросили.

(Это может ничего не значить — просто совпало! Но факт есть факт).

Никаких вопросов, кроме самых дежурных, ни на вылете, ни на въезде не было (зачем едем, куда… никого не интересовало)".

По словам Долина, самолеты не были переполнены. Кроме того, пассажиров кормили "съедобной" едой и каждый три часа меняли маски. Кинокритик также отметил, что проживание в гостиницах на Манхэттене — в самом центре Нью-Йорка — в данный момент стоит дешевле, чем в Екатеринбурге.

Несмотря на ряд ограничений, введенных на фоне пандемии, скучать в мегаполисе не приходится:

"В Нью-Йорке открыты почти все магазины и рестораны — кроме разорившихся или терпящих бедствие (таких немало, но не большинство). Цены не выросли.

Открыты все музеи. Вход — только по предварительной записи, но с этим никаких проблем, можно записаться на «прям сейчас».

Людей везде мало. В музеях пусто, в самых востребованных ресторанах тоже. Никакой толпы на Пятой авеню. Никого в метро. В Центральном Парке вообще рай".

Кинокритик также подчеркнул, что американцы тщательно соблюдают меры предосторожности. Гораздо лучше, чем это делают россияне в Москве:

"Люди везде и всегда в масках. На улице тоже. В парке тоже. С торчащими из-под маски носами — единицы. В магазинах и музеях меры безопасности максимальные, социальная дистанция соблюдается всеми. Выглядит это как минимум безопаснее, чем в Москве".

В заключение поста Долин рассказал, что по приезде в Москву они с женой сразу же сдали в Шереметьево тест на COVID-19, который показал отрицательный результат.

"Нью-Йорк — все ещё прекраснейший город в мире.

Да, это, несомненно, стоило того",

— подытожил кинокритик.