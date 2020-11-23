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Туристка рассказала о жутком полёте из Турции 

Даня Виттиг 8 часов назад
Туристы продолжают делать заметки о несоблюдении норм предосторожности в самолетах. Женщина, возвращавшаяся с курорта Турции, поделилась историей о жутком полете во время пандемии. "Рамблер" передает ее слова.
По словам дамы, как только люди пересели в самолет российской авиакомпании из турецкого аэропорта, где за ношением масок тщательно следят, большинство людей "посрывали маски".

"Как только мы оказались в нашем самолете, большинство посрывали маски. К тому же, люди постоянно шутили про ковид, мол сняли намордники. Кхекали, бхекали многие, от этого становилось жутко".

Также женщина выразила недовольство поведением родителей, которые не надевают маски на детей.

"Они сами равнодушные и растят таких же. Уже доказано, что дети разносят коронавирус. И это логично, они маленькие, бегают туда сюда, тянут руки в рот, но не в условиях пандемии же! Если им все равно на самих себя, стоило бы подумать о стариках, которые тоже были на борту"

Пассажирка возмущалась, что люди не исключили прием пищи, это тоже потребовало снятия маски. Напомним, что лететь из Турции всего три часа. По мнению девушки, можно было спокойно продержаться это время и без еды.

"А когда все хором начали есть, мне чуть не стало дурно. То есть в замкнутом пространстве ковид убережет тех, кто плотно поел или какая логика? Так и хотелось кричать по прилету, что табор будущих ковидников в Россию прибыл".

Женщина рассказала, что после посадки все люди "набились в автобус как шпроты" и уточнила, что если в самолете кто-то подхватит инфекцию, то это будет вполне закономерным развитием событий.
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Заграница , Видео
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