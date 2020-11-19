Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Раскрыты новые ограничения для туристов в Турции 

Lenta.ru 3 часа назад
В Турции вводят серьезные ограничения для туристов
Фото: Lenta.ru
В Турции вводятся новые ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса. О них сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) .
Как отмечается, правила вступают с силу 20 ноября во всех провинциях страны и будут в основном распространяться на местных жителей. Россиян, которые отдыхают по системе «все включено», они практически не затронут.
Но туристов, которые снимают частные апартаменты, часть ограничительных мер все-таки коснется — к примеру, им придется учитывать, что все турецкие кафе и рестораны в городах теперь будут работать с 10:00 до 20:00. Еда будет продаваться только на вынос либо с доставкой на дом или в отель.

«Таким образом, туристы смогут поесть в том же Стамбуле, взяв еду из заведения или заказав онлайн. Но вот привычно пообедать в ресторане с видом на Босфор или посидеть в атмосферном старинном чайном саду пока не получится», — отмечается на сайте АТОР.

По тому же графику (с 10:00 до 20:00) будут работать магазины и торговые центры. Для их посещения потребуется маска. Впрочем, ее ношение является обязательным и вне помещений, снимать ее можно только для того, чтобы попить воды. Курение на улицах страны запрещено.
Кроме того, туристам следует помнить, что в Турции начал действовать комендантский час. Сотрудники турагентств посоветовали путешественникам на всякий случай иметь при себе распечатанные или сфотографированные ваучеры и авиабилеты, если те покидают отель по вечерам.
Прогулки, экскурсии и самостоятельный осмотр достопримечательностей остаются доступными для туристов, подчеркнули эксперты АТОР.
Видео дня. Самые опасные железные дороги мира
Последние новости
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило два миллиона Число случаев заражения коронавирусом в России превысило два миллиона В Минздраве назвали в 12 раз увеличивающий риск смерти при COVID-19 фактор В Минздраве назвали в 12 раз увеличивающий риск смерти при COVID-19 фактор Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве
Комментарии
Заграница , Ассоциация туроператоров России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
03:02
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
Новости путешествий
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
13:23
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
Новости путешествий
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
06:40
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
Новости путешествий
Самые опасные железные дороги мира
12:23
Самые опасные железные дороги мира
Новости путешествий
5 необитаемых островов с мрачной историей
11:08
5 необитаемых островов с мрачной историей
Новости путешествий
Почему кресла в самолетах синего цвета
02:25
Почему кресла в самолетах синего цвета
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение