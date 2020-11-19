В Турции вводят серьезные ограничения для туристов

В Турции вводятся новые ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса. О них сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР)

Как отмечается, правила вступают с силу 20 ноября во всех провинциях страны и будут в основном распространяться на местных жителей. Россиян, которые отдыхают по системе «все включено», они практически не затронут.

Но туристов, которые снимают частные апартаменты, часть ограничительных мер все-таки коснется — к примеру, им придется учитывать, что все турецкие кафе и рестораны в городах теперь будут работать с 10:00 до 20:00. Еда будет продаваться только на вынос либо с доставкой на дом или в отель.

«Таким образом, туристы смогут поесть в том же Стамбуле, взяв еду из заведения или заказав онлайн. Но вот привычно пообедать в ресторане с видом на Босфор или посидеть в атмосферном старинном чайном саду пока не получится», — отмечается на сайте АТОР.

По тому же графику (с 10:00 до 20:00) будут работать магазины и торговые центры. Для их посещения потребуется маска. Впрочем, ее ношение является обязательным и вне помещений, снимать ее можно только для того, чтобы попить воды. Курение на улицах страны запрещено

Кроме того, туристам следует помнить, что в Турции начал действовать комендантский час. Сотрудники турагентств посоветовали путешественникам на всякий случай иметь при себе распечатанные или сфотографированные ваучеры и авиабилеты, если те покидают отель по вечерам.

Прогулки, экскурсии и самостоятельный осмотр достопримечательностей остаются доступными для туристов, подчеркнули эксперты АТОР.