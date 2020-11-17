«Турки ходят в масках, а наши харкают бациллами»

Прямо сейчас я нахожусь на отдыхе, маршрут Москва-Анталья-Каш и обратно. Поехала в ноябре, потому что опасалась попасть в разгар сезона и заразиться коронавирусом. Поэтому к поездке отнеслась очень серьезно: купила качественную маску, набрала санитайзеров и влажных салфеток. В самолете сидела в маске, как и в других общественных местах, а "грязные места" вроде столика обработала.

Начитавшись новостей, я опасалась того, что турки не будут соблюдать меры предосторожности, а туристы станут толпиться в кафе и барах, собственно, поэтому и решила проследовать из Антальи в Каш, чтобы в случае чего скрыться в одиноких прогулках по горам.

Удивилась я сразу, как только сошла с самолета — все турки носят маски. На улице их могут оштрафовать на крупную сумму, поэтому без маски человек ходить не может. Более того, заведения в Анталье закрываются в 22:00, а транспорт приятно пахнет спиртом с лимонной отдушкой. Санитайзеры реально заполнили город и стоят на каждом шагу. Их настолько много, что я истратила лишь одну из пяти баночек привезенных с собой средств.

На набережной Антальи я все-таки решила снять маску, потому что туристов в городе оказалось мало и шла я практически в одиночестве, но полиция появилась спустя 10 минут и попросила надеть защиту. Я подчинилась. Позже полиция подходила уже в другом месте, но тогда я пила воду и они просто уточнили, есть ли у меня маска с собой. Полицейские были в штатском, объяснили, что следят за соблюдением масочного режима.

Из Антальи в Каш я ехала на автобусе, перед началом поездки водитель заставил всех протереть руки, температуру мне измерили при покупке билета. Удивило меня то, что даже бабушки, которые заходили в маленьких населенных пунктах, были в масках. Высокое общественное сознание турок поразило меня до глубины души.

Уже в отеле я решила включить местное телевиденье и увидела на экране рекламу известного лимонада с людьми в масках. А также социальные "антиковидные" ролики, которые рассказывают о том, что необходимо делать сейчас, чтобы уменьшить риск заражения.

Осознав тот факт, что турки ходят в масках везде, а наши харкают бациллами, и ни в метро, ни в автобусе не удосуживаются надеть на себя маску, становится грустно. Увы, но единственные люди, которые оказывались здесь без маски в общественных местах говорили со мной на одном языке. Это вызвало у меня глубокое разочарование.

Думаю, проблема не только в том, есть коронавирус, нет его и насколько он заразен. Обидно, что наши люди не заботятся друг о друге, хотя это так просто.