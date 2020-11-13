Турист поехал на отдых в турецкий город Кемер и рассказал о своих впечатлениях. По словам путешественника, на территории отеля на него напали местные жители. "Рамблер" делится его историей.

Мужчина заселился в четырехзвездочный отель на Анталийском побережье. Номер стоил 31 тысячу рублей за одного. Как рассказал россиянин, в первый же день отдыха на него напали:

"На территории отеля у бассейна меня избили турки, около 6 человек! Следующий день я лежал и не мог встать с кровати. Полиция мурыжила 4,5 часа, написал заявление, а толку 0… Я до сих пор с трудом встаю с кровати" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Из-за драки почти весь свой отпуск турист пролежал в номере. У семейной пары, с которой он познакомился в отеле, произошла аналогичная ситуация, из-за чего на пятый день отдыха ему опять пришлось ехать в полицию в качестве свидетеля:

"Мужу распороли стеклом ногу и дали пепельницей по затылку! И совпадение? Не думаю! Снова турки! В полицию привозят и при входе не разобравшись пострадавший ты или нет! Заталкивают так что чуть ли не падаешь!".

Мужчина остался недоволен и самим отелем. По его словам, на территории разводят домашний скот:

"Жил в курятнике! С отеля выходишь, а там курочки гуляют!".

Из-за закрытия корпуса, в котором жил турист, его переселили в другой, на первой линии. Однако и там он столкнулся с проблемами. Мужчина заплатил за интернет 14 долларов, но в номере его не было: