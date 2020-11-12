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«Да» сожительству и алкоголю: как поменялись ОАЭ 

Мира Маркина 9 часов назад
«Да» сожительству и алкоголю: как поменялись ОАЭ
Фото: depositphotos.com
Ежегодно ОАЭ становятся местом притяжения для туристов со всего мира. Однако вместе с тем долгие годы страна славится не только завораживающими пейзажами и небоскребами, но и строгими законами, нарушение которых в одночасье может испортить долгожданный отпуск.
Лед тронулся совсем недавно: власти ОАЭ объявили о пересмотре ряда исламистских законов. Сделано это было для привлечения туристов, ведь так или иначе строгие порядки отпугивали как инвесторов, так и путешественников. Как изменятся ОАЭ в ближайшее время? Выяснял "Рамблер".

Алкоголь

Отныне и местные жители, и гости страны, достигшие 21 года, могут свободно пить и хранить дома алкоголь. Ранее пиво и другие спиртные напитки можно было употреблять исключительно в барах и клубах, а чтобы привезти алкоголь домой следовало получить государственную лицензию. В противном случае нарушителям грозил штраф.

Сожительство

До недавних нововведений совместная жизнь до брака или совместное проживание соседей, не являющихся родственниками, считалось преступлением. Теперь же все изменилось.
Вдобавок к этому, если пара поженилась в одной стране, а развелась в ОАЭ, брак будет расторгнут по законам страны, в которой он был зарегистрирован.

Суицид

Раньше граждане ОАЭ, пытавшиеся покончить с собой, должны были выплатить штраф. Но сейчас, согласно новым законам, им не придется этого делать. Напротив, они получат бесплатную психологическую помощь от государства.
Но даже несмотря на то, что ОАЭ пытаются смягчить законодательство, до либеральных европейских государств им еще очень далеко. В стране по-прежнему можно угодить в тюрьму за однополые отношения, переодевание в одежду противоположного пола, а также публичное проявление чувств.
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Заграница
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