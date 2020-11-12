Туристы рассказали о лазейке, чтобы попасть в Италию 

В этом году российкие туристы остались без поездок в Италию. Многие уже смирились с тем, что в 2020-м им не удастся увидеть венецианские каналы, прогуляться по улочкам Рима и попробовать неаполитанскую пиццу.

Однако, как выяснил "Рамблер", есть те, кто не готов принимать новую реальность и готов на многое ради солнечной страны.

В соцсетях и на туристических форумах российские путешественники раскрывают свои способы попасть в Италию

Оказалось, что для этого нужно в начале попасть в Грецию, которая, хоть и с ограничениями, но открыта для россиян. Так, как рассказывают туристы, Италия спокойно пропускает российских граждан, которые прибывают в страну из Греции. Нужна только Шенгенская виза.

"Прилетела в Италию вчера из Афин. Никаких проблем. Отменили для приезжающих из Греции даже тест. Никого вообще не волновало ни при посадке на рейс, ни по прилете в Рим, ни сколько дней я была в Греции, ни паспорт российский. Проверили только наличие визы — С. Ну и декларацию заполняешь, как все", — рассказала одна из российских туристок.

Женщина также пояснила, что пограничники не спрашивают, сколько турист находился в Греции.

Из карантинных мер от туристов, прибывших из страны ЕС , требуют только ношение маски, а в обсерваторы по прилету не отправляют. Однако требуется заполнить декларацию, но это можно сделать в режиме онлайн.

При этом важно, что итальянская старона не считает такой "лайфхак" законным, потому как въезд по турвизе для российских граждан в Италию на данный момент не разрешен, а пограничная служба страны пропускает таких туристов по невнимательности.

Тем более, что в аэропорту прилета ему необходимо заполнить анкету, где требуется отметить страны, в которых он находился последние две недели. Если турист все же укажет Россию, то его отправят на карантин. Но итальянцы не проверяют эти бланки сразу на месте, поэтому многие пропускают этот момент, снова нарушая закон.

"Конечно, на свой страх и риск турист может полететь в Италию через Грецию. Но если на месте такой факт вскроется, то ему будет грозить как минимум депортация", — рассказала порталу TourDom.ru представитель итальянской принимающей компании Melur Destination Management Марина Никитенко

Но есть и законные "лазейки":