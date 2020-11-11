Отели Турции закроются досрочно

Некоторые турецкие отели решили приостановить свою работу на зимний период, несмотря на контракты с партнерами, сообщает TourDom.ru.

"В связи с частичной остановкой полетных программ из стран Европы и России в Турцию стали закрываться отели на Анталийском побережье. Даже те, которые раньше всегда работали круглый год, принимая конференции и спортсменов",

— рассказала предсавитель издания в Анталье Мария Шекер.

По ее словам, осенние обострения ОРВИ плюс ситуация с коронавирусом играют большую роль в оптимизации рейсов в Турцию из городов РФ. Из-за этого и российские туроператоры вынуждены сокращать свои программы на курорты.

Некоторые из путешественников уже столкнулись с досрочным завершением отдыха из-за корректировки полетов. Однако деньги за неиспользованные дни им возвращают.

Информацию подтверждает и Владимир Хотько, руководитель сообщества в Фейсбуке "Турция — Аланья — Махмутлар". Он пояснил, что аналогичная ситуация складывается и в регионе Аланья: