Отели Турции закроются досрочно

Некоторые турецкие отели решили приостановить свою работу на зимний период, несмотря на контракты с партнерами, сообщает TourDom.ru.
"В связи с частичной остановкой полетных программ из стран Европы и России в Турцию стали закрываться отели на Анталийском побережье. Даже те, которые раньше всегда работали круглый год, принимая конференции и спортсменов",
— рассказала предсавитель издания в Анталье Мария Шекер.
По ее словам, осенние обострения ОРВИ плюс ситуация с коронавирусом играют большую роль в оптимизации рейсов в Турцию из городов РФ. Из-за этого и российские туроператоры вынуждены сокращать свои программы на курорты.
Некоторые из путешественников уже столкнулись с досрочным завершением отдыха из-за корректировки полетов. Однако деньги за неиспользованные дни им возвращают.
Информацию подтверждает и Владимир Хотько, руководитель сообщества в Фейсбуке "Турция — Аланья — Махмутлар". Он пояснил, что аналогичная ситуация складывается и в регионе Аланья:
"Отели закрыты, Европа не летает, отдыхают те, кто приехал самостоятельно. В основном Россия, Украина и Казахстан. Такого в ноябре раньше не было".