Россиянки сравнили мужчин в Сочи, Турции и Абхазии 

"Многие, наверное, скажут, что это только тебе в глаза, а за спиной наговорят кучу всего… ну и хай! Это не то, чтобы приятнее, но лучше, когда тебя на улице мужик может обматерить в лицо, только за то, что ты заняла его место парковки (не купленное) во дворе и т.д. ЭТО же Пермь — суровый край! с чисто, брутальным «мужланским» характером, тут все «на равных». А где тут простое уважение к женщине?
И еще хочу отметить, южные мужчины, конечно, очень темпераментные, но никакой вульгарности и вызывающего поведения по отношению к женщинам я не видела, в отличии от тех же приставучих турков! Тьфу! (простите меня), даже вспоминать не хочу. А когда я 8-го марта, просто гуляла по городу, я почувствовала себя настоящей женщиной. До этого мне никогда… просто так… не дарили цветов на улице!".
"Конечно, от них всегда миллион комплиментов, по улице иногда и не пройтись спокойно, но как-то не льстят эти слова. Видно, что они считают просто всех светловолосых дам легкодоступными. Или в их голове уже зреет схема, как развести вас на бабки…"
"Да, на наших курортах, конечно, тоже любят комплиментами посыпать, но как-то это не так навязчиво выглядит. Местные в Сочи тое часто с южным менталитетом, но не пугают и чаще хотят реально познакомиться, нежели развести на экскурсию…"
"Тебе говорят "красавица, зайди в кафе, сделаем бесплатный кальян", потом полчаса улыбаются и смотрят сальным взглядом, а потом ты видишь в счете лишний десерт… Турция, что уж!"
«Только ленивый… Нет, не так! Даже ленивый пытался сделать мне то или иное предложение. Чтобы не пугать, сразу скажу, что опасности никакой они не представляют», — поделилась россиянка.
«Абхазские мужчины обладают потрясающим чувством юмора. Этого у них точно не отнять. Останавливались машины и в черте города. Некоторые открыто предлагали не подвезти, а например, угостить меня мороженым».