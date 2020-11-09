Россиянки сравнили мужчин в Сочи, Турции и Абхазии 

У местных жителей курортов зачастую бывает особый менталитет. Об этом говорят туристы, которые замечают определенные модели поведения у людей, постоянно живущих среди отдыхающих. Однако оказывается, мужчины на российских, турецких и абхазских курортах ведут себя по-разному. Как выяснил "Рамблер", россиянки делятся своими впечатлениями об этом в Сети.

Так, одна из россиянок, переехавшая в Сочи на ПМЖ считает, что люди в этом городе улыбчивые и доброжелательные:

"Многие, наверное, скажут, что это только тебе в глаза, а за спиной наговорят кучу всего… ну и хай! Это не то, чтобы приятнее, но лучше, когда тебя на улице мужик может обматерить в лицо, только за то, что ты заняла его место парковки (не купленное) во дворе и т.д. ЭТО же Пермь — суровый край! с чисто, брутальным «мужланским» характером, тут все «на равных». А где тут простое уважение к женщине?

И еще хочу отметить, южные мужчины, конечно, очень темпераментные, но никакой вульгарности и вызывающего поведения по отношению к женщинам я не видела, в отличии от тех же приставучих турков! Тьфу! (простите меня), даже вспоминать не хочу. А когда я 8-го марта, просто гуляла по городу, я почувствовала себя настоящей женщиной. До этого мне никогда… просто так… не дарили цветов на улице!".

Многие поддерживают такую позицию, рассказывая о том, что в Турции, конечно, мужчины одаривают туристок бесконечным вниманием и комплименты, но чаще всего ничего хорошего за этим не стоит:

"Конечно, от них всегда миллион комплиментов, по улице иногда и не пройтись спокойно, но как-то не льстят эти слова. Видно, что они считают просто всех светловолосых дам легкодоступными. Или в их голове уже зреет схема, как развести вас на бабки…"

"Да, на наших курортах, конечно, тоже любят комплиментами посыпать, но как-то это не так навязчиво выглядит. Местные в Сочи тое часто с южным менталитетом, но не пугают и чаще хотят реально познакомиться, нежели развести на экскурсию…"

"Тебе говорят "красавица, зайди в кафе, сделаем бесплатный кальян", потом полчаса улыбаются и смотрят сальным взглядом, а потом ты видишь в счете лишний десерт… Турция, что уж!"

Другая российская туристка рассказывала о том, как ведут себя мужчины в Абхазии. По ее словам, местные «истинно восточные» мужчины на самом деле не упускали возможности познакомиться с ней.

«Только ленивый… Нет, не так! Даже ленивый пытался сделать мне то или иное предложение. Чтобы не пугать, сразу скажу, что опасности никакой они не представляют», — поделилась россиянка.

Она рассказала, что часто рядом с ней останавливались машины, чтобы подвести:

«Абхазские мужчины обладают потрясающим чувством юмора. Этого у них точно не отнять. Останавливались машины и в черте города. Некоторые открыто предлагали не подвезти, а например, угостить меня мороженым».

Однако после отказа они не настаивали и уезжали, пожелав хорошего дня.

*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.