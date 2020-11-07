Ещё
Далее:
Читайте также:
Чувственная драма о любовном треугольнике
Чувственная драма о любовном треугольнике Новинка в Okko ⟶

Россиянин рассказал, что происходит в отелях Доминиканы 

РИА Новости и ещё 1 7 ноября 2020
Россиянин рассказал, что происходит в Доминикане
Фото: РИА Новости
Россиянин, живущий в Доминикане, рассказал, как работают местные отели и отдыхают туристы, сообщает TourDom.ru.
Оперативный штаб правительства России пока не принял решения о возобновлении рейсов в Доминиканскую Республику, но представители сферы гостеприимства страны очень надеются, что это все же произойдет в ближайшее время: на курортах очень ждут гостей из России.
Россиянин Алексей Парамонов, который живет в Доминиканской Республике уже 11 лет и занимается продажей сувениров в магазине, отметил, что большинство отелей в Пунта-Кане сейчас открыты и заполнены иностранными туристами всего на 10–15 процентов.

"Отдыхающие наслаждаются минимальной загруженностью гостиниц, а также безлюдными пляжами, экскурсии проводятся малыми группами. Наиболее заметно это на курортном острове Саона, загрузка которого составила всего три-четыре процета от обычного уровня",

— рассказал он.
Также Алексей уточнил, что в отелях Доминиканы соблюдают все протоколы безопасности: тестирование, санитайзеры, маски и перчатки для персонала.

"При этом отдыхающим предоставляется полная свобода: маски на территориях гостиниц носить необязательно. Само собой, на обеде или вечерней анимации вы должны быть ее надевать. Рассадка в ресторане осуществляется на рекомендованном расстоянии",

— отметил он.
Доминиканская Республика готова принимать российских туристов. Условия въезда были объявлены еще в июле: обязательный ПЦР-тест не требуется.

"Выборочно может проводиться только дыхательный тест на COVID-19, но, по словам отдыхающих из Украины, к ним подобная процедура не применялась",

— добавил Парамонов.
Видео дня. Древний город инков снова ожил
Последние новости
Умер Михаил Жванецкий Умер Михаил Жванецкий Итоги президентских выборов в США Итоги президентских выборов в США Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США
Комментарии
Заграница , Алексей Парамонов , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
03:35
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
Новости путешествий
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
00:22
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Новости путешествий
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
На «Титаник» начинают отправлять туристов
00:35
На «Титаник» начинают отправлять туристов
Новости путешествий
Лыжникам запретили смазывать лыжи
02:31
Лыжникам запретили смазывать лыжи
Новости путешествий
Туристка с пышным бюстом решила пляжную проблему
00:13
Туристка с пышным бюстом решила пляжную проблему
Новости путешествий
Древний город инков снова ожил
00:34
Древний город инков снова ожил
Новости путешествий
Европа снова закрывается на карантин
06:15
Европа снова закрывается на карантин
Новости путешествий
Почему Белый дом действительно стал белым
04:22
Почему Белый дом действительно стал белым
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение