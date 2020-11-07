Россиянин рассказал, что происходит в Доминикане

Россиянин, живущий в Доминикане, рассказал, как работают местные отели и отдыхают туристы, сообщает TourDom.ru.

Оперативный штаб правительства России пока не принял решения о возобновлении рейсов в Доминиканскую Республику, но представители сферы гостеприимства страны очень надеются, что это все же произойдет в ближайшее время: на курортах очень ждут гостей из России.

Россиянин Алексей Парамонов , который живет в Доминиканской Республике уже 11 лет и занимается продажей сувениров в магазине, отметил, что большинство отелей в Пунта-Кане сейчас открыты и заполнены иностранными туристами всего на 10–15 процентов.

"Отдыхающие наслаждаются минимальной загруженностью гостиниц, а также безлюдными пляжами, экскурсии проводятся малыми группами. Наиболее заметно это на курортном острове Саона, загрузка которого составила всего три-четыре процета от обычного уровня",

— рассказал он.

Также Алексей уточнил, что в отелях Доминиканы соблюдают все протоколы безопасности: тестирование, санитайзеры, маски и перчатки для персонала.

"При этом отдыхающим предоставляется полная свобода: маски на территориях гостиниц носить необязательно. Само собой, на обеде или вечерней анимации вы должны быть ее надевать. Рассадка в ресторане осуществляется на рекомендованном расстоянии",

— отметил он.

Доминиканская Республика готова принимать российских туристов. Условия въезда были объявлены еще в июле: обязательный ПЦР-тест не требуется.

"Выборочно может проводиться только дыхательный тест на COVID-19, но, по словам отдыхающих из Украины, к ним подобная процедура не применялась",

— добавил Парамонов.