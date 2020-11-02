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Объявлена страна-лидер по числу завезенных в Россию случаев COVID 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Названа страна, из которых 90 процентов российских туристов, вернулись с подтвержденным коронавирусом.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции объявила, что больше всего инфециррованных приехало из Турции.

«В нашем общем мониторинге из общего числа выявленных, больше 10 тысяч положительных, 90 процентов — это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики», — заявила глава ведомства.

Попова уточнила, что после открытия границ с Турцией и возобновления авиасообщения с 1 августа из страны вернулись почти полтора миллиона россиян.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Турции ввели налог на проживание в отелях.
Заграница , Видео , Анна Попова , Роспотребнадзор
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