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Прогнозы экспертов: будет ли доступен международный туризм в 2021 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Что будет с туризмом в 2021 году
Фото: depositphotos
С тем, что в 2020 году качественного отпуска не случится, кажется, все уже смирились. Но повторные вспышки заражения коронавирусной инфекцией ставят под угрозу международный туризм уже следующего года (который вот-вот настанет). Это вызывает большую тревогу у жителей. "Рамблер" решил собрать мнения экспертов о том, каким будет туризм в 2021 году.
Всемирная туристическая организация ООН UNWTO полагает, что пандемия далека от своего завершения. И страшны не только сами заражения, пугает и неопределенность, которую привнесла пандемия. Это касается и возвращения к обычной жизни и восстановления объемов международного туризма.
Председатель Всемирной медицинской ассоциации Фрэнк Ульрих Монтгомери заявил, что "в сезоне 2021 года не будет летних каникул, к которым мы привыкли". Эксперт считает, что для свободного передвижения по миру необходимо, чтобы население перестало жить с ограничениями. А случиться это может не раньше следующего летнего туристического сезона, даже если вакцина появится сейчас.
Он также отметил, что ВОЗ ожидает начало массовой вакцинации не ранее середины 2021 года. Но чтобы вакцинировать всех, необходимо потратить несколько лет. Поэтому ограничения в виде масок и санитайзеров останутся с нами надолго.
Схожий сценарий развития туристической области на 2021 год озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее оценке, докризисного уровня туристическая область сможет достичь лишь к 2022 году.
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Заграница , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России , ООН , ВОЗ
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