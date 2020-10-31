Что сейчас происходит в Турции 

С 1 августа Россия восстановила авиасообщение с Турцией. Три месяца туристы ездили на популярные курорты, несмотря на пандемию коронавируса. Однако из-за роста новых случаев COVID-19 в стране и во всем мире власти обсуждают ужесточение ограничительных мер. Подробнее — в материале "Рамблера".

В Турции зафиксировано более 366 тысяч случаев COVID-19. Умерли за все время распространения инфекции 9 950 пациентов. Последний месяц суточные показатели ежедневно растут. Так, 27 сентября было зарегистрировано 1467 случаев коронавируса, 27 октября COVID-19 обнаружили у 2209 человек.

В сентябре в Турции был введен обязательный масочный режим на всей территории страны. Без средств индивидуальной защиты нельзя появляться на улицах, пляжах, в транспорте, парках и других общественных местах. За отсутствие маски туристов могут оштрафовать на 900 лир (это более 9000 рублей). У местных появился даже новый жест, который полицейские используют, чтобы человек надел маску правильно, не спуская на подбородок. Они прикладывают один или два пальца к носу.

Однако многие российские путешественники, вернувшиеся с турецких курортов, рассказывали, что требования соблюдаются далеко не везде.

В среду, 28 октября, стало известно, что власти Турции обсуждают введение более строгих ограничений, которые коснутся и отдыхающих. Как сообщают Daily Hürriyet, официальные лица задумываются о том, чтобы ограничить междугородние поездки. Также некоторые источники пишут о намерении сократить количество рейсов в страну, ввести комендантский час и урезать квоту на заполняемость отелей до 40%.