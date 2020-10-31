«Пугают народ почем зря»

Многих россиян сложно заставить надеть маску в общественном месте. А, вот, туристы из Китая более дисциплинированны в этом плане и серьезно относятся к угрозе распространения коронавируса. Путешествуя во время пандемии, они используют все возможные средства индивидуальной защиты. Об этом в своем блоге "Мама на море" рассказала туристка, которая полетела с семьей на отдых в Египет.

Как выяснил "Рамблер", россияне, живущие в Анталии, полетели на курорт через Стамбул. В аэропорту они встретили группу путешественников из Китая. Внешний вид туристов испугал окружающих.

"Вдруг буквально из неоткуда, как в страшном фильме, появились они, люди в белом! На мгновение я даже немного растерялась. Что делать? Сидеть на месте или бежать? Это за нами или они сами по себе?" — написала россиянка.

Туристы из Китая были полностью экипированы, чтобы не заразиться или не заразить никого коронавирусом:

"С ног до головы в специальных защитных противовирусных комбинезонах, двойные маски и замотанные ботинки на ногах".

При этом, по словам россиянки, их не заботила реакция людей вокруг на их обмундирование: