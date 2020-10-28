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Переехавшая в Турцию россиянка развеяла мифы о стране 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Россиянка, переехавшая жить в Турцию, рассказала, какие представления людей об этой стране являются неправдой. Девушка развеяла популярные мифы в свое блоге "Твой блогер в Турции". "Рамблер" делится ее наблюдениями.

Миф №1: иностранкам не дают пройти

Так, самое распространенный миф о Турции — небезопасность. Многие считают, что к туристкам со всех сторон пристают любвеобильные восточные мужчины. Однако, по словам блогера, так было 15 лет назад. Сейчас можно не бояться стать жертвой навязчивого турка. Никто не будет красть иностранку и требовать за нее выкуп:

"Встречаются некоторые экземпляры, как и во всех странах, не более того. Даже в самых туристических городах вас никто не станет хватать за руку, тем более намекать на что-то непристойное", — написала девушка.

Мужчин, которые рассчитывают на роман с иностранкой, по мнению россиянки, легко узнать:

"Они загорелые, молодые, модно одетые и обязательно следят за своими волосами, челками, намазаны гелем. Зачастую, я слышала, что это даже не турки, а курды с бедных провинций, которые приезжают в поисках своего куска счастья".

Миф №2: в Турции дешево

Хороший отдых в Турции — далеко не бюджетное удовольствие. Как рассказала блогер, цены в 2020 году сильно выросли. Если десять лет назад туры могли стоить 15 тысяч рублей на человека с проживанием в пятизвездочном отеле "все включено", сейчас в сезон номер обойдется путешественникам примерно в 100 долларов за сутки.

"При этом не ждите королевских номеров, номера будут маленькие и самые обычные. Питание в кафе подешевле, чем в Москве или в Питере, порции большие и хлеба всегда будет много, но один такой поход все равно обойдется в 500 рублей на человека".

Миф №3: приставучие торговцы

Как рассказала россиянка, турецкие продавцы не будут преследовать туристов, пока они не купят что-нибудь в их лавке. Сервис в курортных городах ненавязчивый:

"Здесь все путают Турцию с Египтом. Это в Египте до сих пор живут немного диковатые люди. При виде европейца у них переключается что-то в мозгу и они готовы почти на все лишь бы всунуть свой товар".

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Заграница , Видео
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