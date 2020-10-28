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Россиянка раскрыла смысл нового жеста жителей Турции

Lenta.ru
37 минут назад
Российская туристка, отдохнувшая на курортах Турции во время пандемии коронавируса, раскрыла смысл нового жеста, появившегося среди местных жителей после введения масочного режима. Об этом она рассказала в блоге на платформе «Яндекс Дзен».
По ее словам, в настоящее время большинство турецких полицейских, которые контролируют соблюдение мер безопасности на фоне вспышки COVID-19, используют определенный жест, если встречают людей с неправильно надетыми защитными масками.
«Палец или два пальца к носу — означает просьбу надеть маску правильно»,
— отметила автор блога, подчеркнув, что сотрудники правоохранительных органов для обозначения такой просьбы могут легко постучать пальцами по носу.
Lenta.ru
Россиянка подчеркнула, что, увидев такой жест, человек обязан надеть средство индивидуальной защиты, так как в Турции в противном случае полицейские могут задержать нарушителя, доставить его в отделение и выписать штраф в размере 900 турецких лир (около 8500 рублей).
Заграница,МВД,Lenta.ru,Турция,
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