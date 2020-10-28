Россиянка раскрыла смысл нового жеста жителей Турции

По ее словам, в настоящее время большинство турецких полицейских, которые контролируют соблюдение мер безопасности на фоне вспышки COVID-19, используют определенный жест, если встречают людей с неправильно надетыми защитными масками.

Россиянка подчеркнула, что, увидев такой жест, человек обязан надеть средство индивидуальной защиты, так как в Турции в противном случае полицейские могут задержать нарушителя, доставить его в отделение и выписать штраф в размере 900 турецких лир (около 8500 рублей).