Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Стало известно о возможном закрытии Турции для туристов 

Lenta.ru 2 часа назад
Правительство Турции рассматривает возможность ограничить международные поездки в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом. О закрытии государства для туристов в ближайшее время стало известно экспертам портала «Турпром».
По информации источника, власти Турции начали разрабатывать новые меры для местных жителей и путешественников, ввести которые планируется в ноябре и декабре. Уточняется, что ограничения могут затронуть в первую очередь такие крупные туристические центры, как Стамбул.
Например, представители правительства обсуждают вопрос введения комендантского часа по выходным, поскольку главную угрозу, по их представлениям, несут мероприятия в закрытых помещениях с большим скоплением людей.

«Также прозвучали предложения об ограничениях на следующем этапе на междугородние и международные поездки в качестве средства для сдерживания распространения коронавируса. Таким образом, страна вновь может столкнуться с локдауном»,

— говорится в сообщении.
Как отметил источник, новые меры будут обговариваться на заседании научного совета Министерства здравоохранения страны. Оно должно состояться 28 октября.
Ранее в октябре российские туроператоры начали рассматривать варианты эвакуации туристов из Турции из-за распространения коронавирусной инфекции. Риск закрытия любимого зарубежного курорта россиян спрогнозировала представитель агентства, работающая на турецком направлении.
В сентябре турецкие медики приготовились к ухудшению ситуации с распространением коронавирусной инфекции из-за грядущего сезона гриппа, заявили в Турецкой медицинской ассоциации (TTB). Вдобавок врачи раскритиковали турецкое правительство и его меры по борьбе с распространением COVID-19.
Последние новости
В России введен всеобщий масочный режим В России введен всеобщий масочный режим Роспотребнадзор заявил о возможности новых ограничений из-за коронавируса Роспотребнадзор заявил о возможности новых ограничений из-за коронавируса В Азербайджане показали видео предполагаемой гибели министра обороны Карабаха В Азербайджане показали видео предполагаемой гибели министра обороны Карабаха
Комментарии
Заграница , Видео , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта схема слежки за вернувшимися из-за границы
Раскрыта схема слежки за вернувшимися из-за границы
Каких пассажиров стюардессы считают самыми ценными
Каких пассажиров стюардессы считают самыми ценными
Россиян призвали воздержаться от зарубежных поездок
Россиян призвали воздержаться от зарубежных поездок
Видео
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
00:22
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Новости путешествий
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Где нужно искать Атлантиду
06:09
Где нужно искать Атлантиду
Новости путешествий
Как монахи Шаолиня учатся делать чудеса
10:20
Как монахи Шаолиня учатся делать чудеса
Новости путешествий
Мистические и пугающие заброшенные уголки России
06:38
Мистические и пугающие заброшенные уголки России
Новости путешествий Отдых в России
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
«Если не наденете маску, снимем с рейса»
03:27
«Если не наденете маску, снимем с рейса»
Отдых в России
Самые большие города-призраки Земли
11:41
Самые большие города-призраки Земли
Новости путешествий
Места, где нужно побывать всем опытным туристам
12:01
Места, где нужно побывать всем опытным туристам
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение