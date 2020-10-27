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Россияне рассказали, как заразились ротавирусом в Турции 

Анастасия Иванова 7 часов назад
«Траванулся до пары капельниц»
Фото: depositphotos.com
Российские туристы вернулись из Турции и пожаловались, что подхватили ротавирусную инфекцию. "Рамблер" делится историями путешественников об испорченном отдыхе.
Так, одна из туристок поехала с семьей в курортный город Сиде. Тур обошелся им в 110 тысяч рублей. По словам россиянки, у отеля были хорошие отзывы, но многие жаловались, что заразились на отдыхе ротавирусом. В отеле не было проблем с едой, а пляж и море, как написала женщина, были чистыми. Однако они тоже заболели:

"Отдых был испорчен, мы все заболели ротавирусом, и не мы одни, от очень многих я слышала, что подхватывают эту заразу, значит что-то где-то плохо моют, либо обрабатывают".

Другая туристка рассказала, что поехала вместе с молодым человеком на отдых в Аланию. Их пятизвездочный отель находился в районе Махмутлар. Пара выбрала систему "все включено". Из-за пандемии коронавируса в отеле постоянно проводили уборку, а еду со шведского стола могли накладывать только официанты. Но после похода на обед молодой человек сильно отравился, и им пришлось обратиться за помощью к медикам:

"Мой крепкий русский желудок выдерживает, что угодно, а вот мой парень траванулся до общения с врачом и пары капельниц. Такой же казус случился с одной женщиной, приехавшей чуть позже".

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