«Траванулся до пары капельниц»

Российские туристы вернулись из Турции и пожаловались, что подхватили ротавирусную инфекцию. "Рамблер" делится историями путешественников об испорченном отдыхе.

Так, одна из туристок поехала с семьей в курортный город Сиде. Тур обошелся им в 110 тысяч рублей. По словам россиянки, у отеля были хорошие отзывы, но многие жаловались, что заразились на отдыхе ротавирусом. В отеле не было проблем с едой, а пляж и море, как написала женщина, были чистыми. Однако они тоже заболели:

"Отдых был испорчен, мы все заболели ротавирусом, и не мы одни, от очень многих я слышала, что подхватывают эту заразу, значит что-то где-то плохо моют, либо обрабатывают".

Другая туристка рассказала, что поехала вместе с молодым человеком на отдых в Аланию. Их пятизвездочный отель находился в районе Махмутлар. Пара выбрала систему "все включено". Из-за пандемии коронавируса в отеле постоянно проводили уборку, а еду со шведского стола могли накладывать только официанты. Но после похода на обед молодой человек сильно отравился, и им пришлось обратиться за помощью к медикам: