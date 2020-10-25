Россияне рассказали, как живется в Нью-Йорке в пандемию

Нью-Йорк на протяжении трех месяцев находился в строгом локдауне. За это время в городе значительно увеличилось число бездомных, грабежей стало на четверть больше, а уровень преступности приблизился к антирекордам 1990-х. Несмотря на это даже в разгар пандемии он продолжает привлекать российских туристов. Путешественники рассказали "Газете.Ru", почему они решили посетить США именно сейчас и как живется в мегаполисе в новых условиях.

Пока на фоне второй волны коронавируса границы России с большинством государств остаются закрытыми, самолеты в США продолжают летать регулярно, и, как рассказали российские туристы «Газете.Ru», отправиться в Штаты в пандемию не составляет особого труда.

При этом улететь из России сейчас можно только в Нью-Йорк, который, как ранее писали американские СМИ, значительно пострадал из-за трехмесячного локдауна.

Издание 20 minutes передавало, что из-за закрытия местных предприятий число бездомных в городе выросло в два раза, количество грабежей стало на четверть больше, а уровень преступности почти сравнялся с антирекордами 1990-х.

При этом богатые американцы, которым мегаполис обязан изрядной долей своих доходов, начали стремительно покидать его, из-за чего президент США Дональд Трамп назвал Нью-Йорк «go-city» (пустеющий город — «Газета.Ru»).

Напомним, что за весну в американском мегаполисе от коронавируса умерли 23 тыс. человек, при этом всего в городе — 8,4 млн жителей. Для сравнения, во всей Франции с марта по май скончались 32 тыс. человек. При этом 23 октября в Штатах выявили 83 тыс. новых случаев инфицирования SARS-CoV-2, что стало рекордным числом заражений с начала пандемии. Тем не менее статистика не пугает российских туристов.

Как передавало РИА «Новости», единичные полеты из России в США проводятся с июня — эти рейсы проходят под регулярными номерами, но оформлены как грузовые, разрешения на них выдает Росавиация

Основной коммерческий смысл данных рейсов — доставка грузов в Россию. Но чтобы рейс из Москвы не летел пустым, на борт берут пассажиров. Продажи билетов на такие рейсы открываются за неделю до вылета, хотя в обычной ситуации авиакомпании начинают продажи за год.

При этом пограничники обеих стран никак не препятствуют путешествию по туристической визе, сообщил «Газете.Ru» житель Санкт-Петербурга Александр Федотов , который отправился в США 11 октября.

Мужчина подчеркнул, что на протяжении полета никаких сложностей с эпидемиологическими мерами не возникло.

«При вылете пограничники не задали ни одного вопроса. Температуру при посадке и высадке не измерили. Во время полета заставили надеть маску, следят за этим не сильно»,

— рассказал он.

Федотов добавил, что также ему выдали бланк о состоянии здоровья для заполнения, но по прилете предоставить его не попросили.

«В самолете объявляют про обязательный карантин 14 дней, но его соблюдение тоже никто не контролирует — надежда только на сознательность пассажиров»,

— отметил турист.

На въезде в Нью-Йорк у мужчины спросили про цель визита и срок, который он планирует провести в стране.

«При этом отсутствие обратного билета их вообще не смутило. Поставили штампы с непонятной припиской. Остался вопрос — сколько можно оставаться тут. Сказали, что два месяца без проблем»,

— сказал Александр.

Он пояснил, что полетел в США именно сейчас потому, что проводить зиму там намного комфортнее.

«К тому же у меня были давние планы. Также население лучше соблюдает социальную дистанцию. Абсолютно все носят средства защиты. Везде есть антисептики, и все люди ими реально пользуются»,

— уточнил Федотов.

При этом он подчеркнул, что соблюдают карантинные меры американцы абсолютно осознанно — сами власти особо не контролируют ситуацию, угрозы штрафов также не существует.

«При этом если ты решишь прогуляться по Нью-Йорку без маски, местные жители сразу дадут понять, что ты безответственен»,

— отметил мужчина.

В общественные места вход не ограничен, все музеи также открыты. Единственное — перед их посещением следует записаться на сайте.

«Огромный плюс путешествия в пандемию — это отсутствие толп туристов в популярных местах»,

— заключил Александр.

С ним согласилась и Мария из Москвы — она поехала в США, так как у нее была открытая виза.

«Хочется путешествовать и видеть мир, а не сидеть в ожидании чуда взаперти»,

— пояснила она «Газете.Ru».

«В Нью-Йорке действительно мало туристов. Это огромный плюс. Нет толпы народа, все работает. Только вот в кафе посадка в помещении только 25%, некоторые кофейни — только на вынос, а магазины сократили часы работы, как и метро, но это не мешает»,

— рассказала туристка.

По ее словам, никаких проблем существующие карантинные меры не вызвали.

«Вот только когда въехали в отель, мы узнали, что завтрак только на вынос и состоит из малочисленных продуктов: йогурт, булочка и сок»,

— сообщила Мария, при этом подчеркнув, что «Нью-Йорк жил, жив и будет жить».

Еще один вариант улететь в США из России — с пересадкой в Турции. Именно такой способ выбрала жительница Перми Лариса, которая решила именно сейчас осуществить свою давнюю мечту — отметить день рождения в Нью-Йорке.

«Я очень переживала, так как слышала кошмарные истории о перелетах. Оказалось, все хорошо и гладко. Единственное — тяжело то, что в Турции была пересадка шесть часов»,

— сообщила девушка «Газете.Ru».

По ее словам, при посадке в самолет в Турции нужно пройти четыре поста — первые два проверяют паспорт, третий проверяет весь багаж, четвертый — температуру.

«А вот в Америке у офицера я провела всего две минуты, спрашивал цель поездки, сколько денег с собой и где работаю. Отвечала правду»,

— сказала Лариса.

Она добавила, что тест на ковид в США не требуют. «И, мне кажется, это более безопасно — а то у врача обычно все сидят два-три часа, куда проще так заразиться, — уточнила жительница Перми. — В США гораздо спокойнее, чем на родине».

«В магазин пускают без очередей, перчатки не требуют. Единственное — не работают примерочные. Были недавно на общественном пляже, и даже там все сидели метрах в десяти друг от друга»,

— пояснила Лариса.