Отели для тех, кому необходимо уединение 

Иногда хочется отправиться на отдых в такое место, где никто, кроме персонала, вас не сможет побеспокоить. «Рамблер» сделал подборку лучших уединенных отелей. Пока эти страны закрыты, но стоит помнить, что пандемия не вечна, поэтому запоминайте места и планируйте путешествие на будущее.

Hotel Jested (Чехия, Либерец)

Отель размещен в гиперболоидной 94-метровой телебашне, которая продолжает силуэт горы Ештед. Местные называют этот символ Либерецкого края «самым значительным чешским зданием XX века». Сам отель находится на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Всего в нем 12 номеров различных классов. Также постояльцы отеля получают бесплатные билеты на канатную дорогу, которая позволяет насладиться окрестностями.

Costa Verde (Коста-Рика, Пунтаренас)

costaverde.com

Пассажирский самолет Boeing 727 путешествовал по всему свету с 1965 года, а спустя несколько лет отправился пылиться в аэропорту Сан-Хосе. Он был так и простоял без дела, если бы сотрудники одного отеля не обратили на него внимание. Было решено транспортировать все части самолета на территорию национального парка Мануэль Антонио. Далее на высоте 50 метров была собрана специальная платформа, на которую по частям подняли Boeing 727, и превратили его в отель с двумя спальнями.

Skylodge Adventure Suites (Перу, Пачар)

naturavive.com

Отель представляет собой три прозрачные спальные капсулы, прикрепленные к скале на высоте около 400 метров над Священной долиной. Любители экстремального отдыха и живописных видов приезжают полюбоваться на прекрасную долину с высоты птичьего полета. В каждой из стеклянных капсул может уместиться не более четверых человек, е электричество к ним поступает за счет солнечных батарей.