Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Отели для тех, кому необходимо уединение 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Отели для тех, кому необходимо уединение
Фото: jested.cz
Иногда хочется отправиться на отдых в такое место, где никто, кроме персонала, вас не сможет побеспокоить. «Рамблер» сделал подборку лучших уединенных отелей. Пока эти страны закрыты, но стоит помнить, что пандемия не вечна, поэтому запоминайте места и планируйте путешествие на будущее.

Hotel Jested (Чехия, Либерец)

Отель размещен в гиперболоидной 94-метровой телебашне, которая продолжает силуэт горы Ештед. Местные называют этот символ Либерецкого края «самым значительным чешским зданием XX века». Сам отель находится на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Всего в нем 12 номеров различных классов. Также постояльцы отеля получают бесплатные билеты на канатную дорогу, которая позволяет насладиться окрестностями.

Costa Verde (Коста-Рика, Пунтаренас)

costaverde.com
Пассажирский самолет Boeing 727 путешествовал по всему свету с 1965 года, а спустя несколько лет отправился пылиться в аэропорту Сан-Хосе. Он был так и простоял без дела, если бы сотрудники одного отеля не обратили на него внимание. Было решено транспортировать все части самолета на территорию национального парка Мануэль Антонио. Далее на высоте 50 метров была собрана специальная платформа, на которую по частям подняли Boeing 727, и превратили его в отель с двумя спальнями.

Skylodge Adventure Suites (Перу, Пачар)

naturavive.com
Отель представляет собой три прозрачные спальные капсулы, прикрепленные к скале на высоте около 400 метров над Священной долиной. Любители экстремального отдыха и живописных видов приезжают полюбоваться на прекрасную долину с высоты птичьего полета. В каждой из стеклянных капсул может уместиться не более четверых человек, е электричество к ним поступает за счет солнечных батарей.
Видео дня. Самые большие города-призраки Земли
Комментарии
Заграница , Boeing
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Без русских мы просто умираем»
«Без русских мы просто умираем»
Россиянка разнесла хамский кавказский курорт
Россиянка разнесла хамский кавказский курорт
Стюардесса в мини-юбке на трапе восхитила Cеть
Стюардесса в мини-юбке на трапе восхитила Cеть
Видео
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
00:22
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Новости путешествий
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Самые большие города-призраки Земли
11:41
Самые большие города-призраки Земли
Новости путешествий
Места, где нужно побывать всем опытным туристам
12:01
Места, где нужно побывать всем опытным туристам
Новости путешествий
Что скрывает запрещенный остров в Бенгальском заливе
09:04
Что скрывает запрещенный остров в Бенгальском заливе
Новости путешествий
Секретные советские города, которых не было на карте
03:52
Секретные советские города, которых не было на карте
Новости путешествий
Места планеты, где не работает гравитация
10:34
Места планеты, где не работает гравитация
Новости путешествий
За авиапассажирами начнут следить в самолетах
01:32
За авиапассажирами начнут следить в самолетах
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение