«По уши в грязи и разрухе. Туристов ненавидят»

Россияне в надежде продлить теплый сезон продолжают ехать в Абхазию. Однако впечатления от отпуска не всегда оказываются положительными. Отдохнувшие в Абхазии в октябре туристы пожаловались на местные курорты. "Рамблер" делится их историями.

Так, туристка из России поехала на отдых в Пицунду. По ее словам, само место впечатляет, но отношение местных отбивает желание приезжать в Абхазию снова. Девушка рассказала, что ночью ее выгнали из жилья:

"Меня выгнала хозяйка гостевого дома… ночью с чемоданом на улицу по причине того, что хозяйка не знала, что горничная заселила меня на одну ночь. А когда она это узнала — выгнала! Это возмутительно!".

Кроме того, по мнению россиянки, люди, работающие в сфере туризма, думают, "что им все должны":

"В большинстве кафе обслуживают вас с лицом, будто делают вам одолжение".

Другая туристка из России согласилась с соотечественницей. Она высказалась, что в Абхазии откровенно не любят приезжих отдыхающих: