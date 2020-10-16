"К концу сентября статистика начала расти и мы уже насторожились. С 5 октября запретили массовые мероприятия и свадьбы. Еще через пару дней мы уже стали слишком часто слышать, что кто-то заболел. Теперь в городе уже много людей в масках, а в закрытые помещения и вовсе не пускают без них", рассказала жительница Сухума.
"Народ у нас вопреки ожиданиям вполне ответственно себя ведет, по крайней мере здороваться крепкими объятиями большинство перестало. Все прекрасно понимают, что наша система здравоохранения не выдержит больших потоков зараженных…"
"Если честно, боимся уже мимо больниц проходить. Даже, если не болен, можешь зацепить. Поэтому лучше, наверное, сидеть дома уже…".
"Ну тут нет хотя бы толп туристов, пляжи полупустые, можно спокойно дистанцироваться. Не то, что в Адлере. Можно походить по горам, посмотреть водопады, не сталкиваясь с кучей людей", объяснила туристка из Москвы.
"Говорят, что границу скоро опять перекроют, но мне кажется, что смысла уже нет. Сезон итак заканчивается, а по республике вирус уже распространился".