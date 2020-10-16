С 1 августа для россиян открылось одно из самых любимых туристических направлений — Абхазия. До этого времени в стране было крайне маленькое число больных коронавирусом, а в какое-то время и вовсе не осталось ни одного больного.

Однако с открытием границы статистика ожидаемо поползла вверх. "Рамблер" пообщался с местными жителями и туристами, чтобы понять, что происходит в живописной республике сейчас.

Оказалось, что до начала октября в Абхазии все было спокойно и не было никакого намека на пандемию.

"К концу сентября статистика начала расти и мы уже насторожились. С 5 октября запретили массовые мероприятия и свадьбы. Еще через пару дней мы уже стали слишком часто слышать, что кто-то заболел. Теперь в городе уже много людей в масках, а в закрытые помещения и вовсе не пускают без них", рассказала жительница Сухума.

Выяснилось, что главная больница республики для больных коронавирусом уже переполнена, а жители всерьез обеспокоены ситуацией:

"Народ у нас вопреки ожиданиям вполне ответственно себя ведет, по крайней мере здороваться крепкими объятиями большинство перестало. Все прекрасно понимают, что наша система здравоохранения не выдержит больших потоков зараженных…"

"Если честно, боимся уже мимо больниц проходить. Даже, если не болен, можешь зацепить. Поэтому лучше, наверное, сидеть дома уже…".

Туристы при этом рассказали, что по ощущениям находиться на отдыхе в Абхазии сейчас приятнее, чем на курортах Краснодарского края:

"Ну тут нет хотя бы толп туристов, пляжи полупустые, можно спокойно дистанцироваться. Не то, что в Адлере. Можно походить по горам, посмотреть водопады, не сталкиваясь с кучей людей", объяснила туристка из Москвы.

При этом многие считают, что в скором времени границу могут снова закрыть: