Смогут ли поехать в США люди, побывавшие в Крыму 

После присоединения Крыма к Российской Федерации в кругу путешественников начали ходить слухи о том, что туристам, побывавшим на полуострове, отказывают в получении американской визы.

Действительно ли, отдохнув в Крыму, россияне лишают себя возможности увидеть США? Разбирался "Рамблер".

В апреле 2018 года RTVI обратился в посольство США в России с целью выяснить, какие проблемы могут возникнуть у россиян при планирования поездки в США, если они посещали Крым.

«Процедура обращения за визой США подробно изложена на английском и русском языках на сайте http://ustraveldocs.com/ru. Мы рекомендуем всем заявителям на визу США ознакомиться с этой информацией, а не руководствоваться слухами или другими источниками»,

— заявила представитель пресс-службы дипломатической миссии Андреа Калан.

На указанном сайте слово "Крым" встречается лишь в разделе "Важная информация для резидентов Крыма", а значит, к туристам, посещавшим полуостров, она не имеет отношения.

Вместе с тем, согласно действующим нормам консульской работы дипломата любой миссии в любой стране имеют право отказывать в визе кому угодно без объяснения причин. В настоящее время страны публично предупреждают об обстоятельствах, которые могут стать причиной отказа на получение визы. Так, в США изначально считают всех заявителей потенциальными иммигрантами, поэтому туристам необходимо доказать свои "прочные связи" с родиной.

На популярном у путешественников форуме Винского вопрос о том, пускают ли россиян в США после посещения Крыма, также обсуждался.

"Американским пограничникам нет дела, как Вы ездили в Крым, их волнуют другие вопросы" (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранена — прим.ред.), -

заявил пользователь под ником berngo.

"Вы преувеличиваете интерес консульства к вашей персоне, единственное, что их интересует — не останетесь ли вы в США нелегально или не будете ли вы там нелегально работать. Ваш туристический опыт, ваш род занятий и доход, наличие родственников в США — все эти пункты в анкете помогают оценить вероятность того, что заявленные цели поездки соответствуют истинным.

Есть токсичные страны, посещение которых вызывает дополнительные вопросы с точки зрения безопасности, но ни Украина, ни Россия пока к ним не относятся",

— поддержал его East34.