Россиянка сравнила отдых в Сочи и Турции в пандемию

Своими впечатлениями девушка поделилась в блоге «Путешествия | Просто» на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметила туристка, для своего осеннего отдыха она выбрала курорт Кушадасы на побережье Эгейского моря.

«Здесь природа как в Греции или Испании, много европейцев, мало русских. Для меня это плюс. Я устала от криков на пляже в Сочи и Крыму, горячей кукурузы и чурчхелы. Никто не знает русский язык. Никто к тебе не пристает. И это кайф»,

— написала она, добавив, что цены в Турции оказались ниже, чем на российских курортах, притом, что «сервис даже рядом не поставить».

Автор блога отметила, что переживала из-за масок, социальной дистанции и проблем с едой, но все оказалось «отлично».

«Отдыхали на свободном пляже, еду накладывали порционно, маски выдавали бесплатно, гуляли по городу, ездили смотреть достопримечательности. Я абсолютно довольна»,

— подытожила она.