Их приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Турция, Бразилия, Албания, Как отмечается, в октябре в список «not restrictive», куда попали страны с «наиболее мягкой политикой контроля и ограничений для путешественников», попали всего восемь государств: Мексика Афганистан , Гаити, Северная Македония и Сербия

Указанные страны открыты для иностранцев, по приезде не требуется предъявлять результат теста на коронавирус, необходимо только заполнить анкету на борту самолета и измерить температуру в аэропорту.

К странам из списка IATA, доступным для россиян в условиях действующих ограничений, эксперты отнесли Турцию, с которой существует прямое авиасообщение, Мексику, куда можно улететь со «сложной системой пересадок», а также Сербию и Албанию.

Кроме того, напомнили в АТОР, в настоящий момент для россиян открыты Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Танзания, Белоруссия, Великобритания, Швейцария, Южная Корея, Казахстан и Киргизия.