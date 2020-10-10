Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Страны, в которые туристы возвращаются чаще всего 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Страны, в которые туристы возвращаются чаще всего
Фото: depositphotos.com
Одни туристы любят отправляться в путешествие по разным странам, а другие предпочитают отдыхать там, где уже были. «Рамблер» расскажет о местах, куда туристы возвращаются чаще всего.

Турция

Один из самых популярных курортов. Большинство путешественников привлекает система «все включено», много развлечений и для детей, и для взрослых. Зачастую отели оптимальны по соотношению цена-качество, поэтому путешественники так часто выбирают для места отдыха именно Турцию.

Египет

Египет занимает второе место по популярности среди стран, куда туристы стремятся вернуться. Как правило, в это место приезжают те, кто хочет сэкономить на путешествии. А также те, кто хочет отправиться на экскурсию к загадочным пирамидам. В отелях также часто можно встретить систему «все включено», как и в Турции.

Грузия

Больше всего туристов в Грузии привлекают живописные пейзажи, чистый воздух, национальная еда и, конечно же, вино. Хотя отдых в этой стране нельзя назвать бюджетным, путешественники стремятся туда вернуться раз за разом.

Таиланд

Эта азиатская страна ежегодно входит в пятерку популярных зимних маршрутов благодаря жаркому климату, белоснежным пляжам и свежим фруктам. Также путешественников привлекают местные традиции и экзотические блюда.
Видео дня. Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Комментарии
Заграница
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отели Сочи вновь достигли пиковой загрузки
Отели Сочи вновь достигли пиковой загрузки
«Люди, как хамса друг на друге»
«Люди, как хамса друг на друге»
Россияне смогут улететь еще из четырех городов
Россияне смогут улететь еще из четырех городов
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
04:34
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Новости путешествий
12 секретов комфортного полета на самолете
04:46
12 секретов комфортного полета на самолете
Новости путешествий
Какие тайны прячут в Петропавловской крепости
14:09
Какие тайны прячут в Петропавловской крепости
Отдых в России
Туристы заполонили сочинские пляжи
05:15
Туристы заполонили сочинские пляжи
Новости путешествий
Мистический особняк, запугивающий хозяев
03:20
Мистический особняк, запугивающий хозяев
Новости путешествий
15 секретов авиакомпаний, которые они не раскрывают
10:05
15 секретов авиакомпаний, которые они не раскрывают
Новости путешествий
Раскрыто, что будет с турецкими курортами из-за COVID
00:26
Раскрыто, что будет с турецкими курортами из-за COVID
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение