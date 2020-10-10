Страны, в которые туристы возвращаются чаще всего 

Одни туристы любят отправляться в путешествие по разным странам, а другие предпочитают отдыхать там, где уже были. «Рамблер» расскажет о местах, куда туристы возвращаются чаще всего.

Турция

Один из самых популярных курортов. Большинство путешественников привлекает система «все включено», много развлечений и для детей, и для взрослых. Зачастую отели оптимальны по соотношению цена-качество, поэтому путешественники так часто выбирают для места отдыха именно Турцию.

Египет

Египет занимает второе место по популярности среди стран, куда туристы стремятся вернуться. Как правило, в это место приезжают те, кто хочет сэкономить на путешествии. А также те, кто хочет отправиться на экскурсию к загадочным пирамидам. В отелях также часто можно встретить систему «все включено», как и в Турции.

Грузия

Больше всего туристов в Грузии привлекают живописные пейзажи, чистый воздух, национальная еда и, конечно же, вино. Хотя отдых в этой стране нельзя назвать бюджетным, путешественники стремятся туда вернуться раз за разом.

Таиланд

Эта азиатская страна ежегодно входит в пятерку популярных зимних маршрутов благодаря жаркому климату, белоснежным пляжам и свежим фруктам. Также путешественников привлекают местные традиции и экзотические блюда.