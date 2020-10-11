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Загадка Аральского моря: куда оно делось 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Загадка Аральского моря: куда оно делось
Фото: depositphotos.com
В прошлом Аральское море было четвертым по величине озером в мире. «Рамблер» расскажет, что с ним стало.
Высыхание Аральского моря началось в 1960-х, когда большая часть стока питавших его рек, Сырдарьи и Амударьи, стала через систему каналов забираться на орошение и хозяйственные нужды.
В 1989 году озеро распалось на два водоема — Малый (северный) и Большой (южный) Арал. А уже к 2000-м годам от одного из крупнейших озер планеты почти ничего не осталось. Из-за растущей концентрации соли в Большом Арале вся рыба погибла. Также изменился климат в регионе. Зима стала более холодной и продолжительной, а лето — жарким и засушливым. Многие виды флоры и фауны вымерли, закрылись порты, и выросла безработица. Известно, что рыбное хозяйство удалось сохранить только в Малом Арале.
Чтобы спасти северную часть озера, от полуострова Кокарал до устья Сырдарьи была возведена дамба. Благодаря чему уровень воды вырос, а соленость уменьшилась, что позволило разводить рыбу и зарабатывать на жизнь местным рыбакам.
Спустя десять лет после возведения плотины годовой улов рыбы в Кызылординской области вырос почти в пять раз.
Из-за неблагоприятной экологической обстановки многим пришлось покинуть свои дома и уехать. А кто-то занялся животноводством — теперь верблюды пасутся там, где раньше было дно озера.
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Заграница
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