Загадка Аральского моря: куда оно делось 

В прошлом Аральское море было четвертым по величине озером в мире. «Рамблер» расскажет, что с ним стало.

Высыхание Аральского моря началось в 1960-х, когда большая часть стока питавших его рек, Сырдарьи и Амударьи, стала через систему каналов забираться на орошение и хозяйственные нужды.

В 1989 году озеро распалось на два водоема — Малый (северный) и Большой (южный) Арал. А уже к 2000-м годам от одного из крупнейших озер планеты почти ничего не осталось. Из-за растущей концентрации соли в Большом Арале вся рыба погибла. Также изменился климат в регионе. Зима стала более холодной и продолжительной, а лето — жарким и засушливым. Многие виды флоры и фауны вымерли, закрылись порты, и выросла безработица. Известно, что рыбное хозяйство удалось сохранить только в Малом Арале.

Чтобы спасти северную часть озера, от полуострова Кокарал до устья Сырдарьи была возведена дамба. Благодаря чему уровень воды вырос, а соленость уменьшилась, что позволило разводить рыбу и зарабатывать на жизнь местным рыбакам.

Спустя десять лет после возведения плотины годовой улов рыбы в Кызылординской области вырос почти в пять раз.

Из-за неблагоприятной экологической обстановки многим пришлось покинуть свои дома и уехать. А кто-то занялся животноводством — теперь верблюды пасутся там, где раньше было дно озера.