«Грозят штрафом 900 лир»: россиянка об отдыхе в Турции 

"Я думала в октябре мне будет здесь холодно …
Вы ж знаете какая я мерзлячка?!
Мне надо прям жару..
Но оказалось в Турции очень даже классно в октябре.
Каждый день +30 примерно, вода +27".
"Из минусов жилья здесь: ремонт зачастую пахабно сделан и звукоизоляция никакая".
"Мы находимся в районе коньяалты, здесь каменисто-галичный пляж. Вода чистейшая.
На самом пляже не нравится то что много бычков от сигарет (
А в целом пляж неплохой. Есть где переодеться, обмыться и сходить в дамскую комнату".
"Люди ходят почти все в масках. Грозят здесь штрафом 900лир.
На пляже все без масок. Но сегодня проезжала машина говорили надеть маски…
В магазинах и общественном транспорте обязательно в маске. По городу носим на подбородке или вообще просто в руках. при нас пока никого не штрафовали".