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«Грозят штрафом 900 лир»: россиянка об отдыхе в Турции 

Мира Маркина 8 часов назад
Фотограф Юлия Лебедева в своем Instagram рассказала о том, что происходит в Турции в период пандемии коронавируса. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Прежде всего девушка отметила, что даже в октябре на курортах Турции стоит летняя погода, а значит, и в середине осени сюда можно приехать на отдых (авторская орфография и пунктуация сохранены):

"Я думала в октябре мне будет здесь холодно …

Вы ж знаете какая я мерзлячка?!

Мне надо прям жару..

Но оказалось в Турции очень даже классно в октябре.

Каждый день +30 примерно, вода +27".

Однако жилье россиянка не оценила. По словам Юлии, несмотря на то, что здесь можно найти размещение почти в любой ценовой категории, ремонт оставляет желать лучшего:

"Из минусов жилья здесь: ремонт зачастую пахабно сделан и звукоизоляция никакая".

Местные пляжи, как отметила Юлия, в Турции не плохие, но есть свои минусы:

"Мы находимся в районе коньяалты, здесь каменисто-галичный пляж. Вода чистейшая.

На самом пляже не нравится то что много бычков от сигарет (

А в целом пляж неплохой. Есть где переодеться, обмыться и сходить в дамскую комнату".

Поскольку туристов в Турции сейчас огромное количество, меры предосторожности в связи с пандемией власти стараются соблюдать:

"Люди ходят почти все в масках. Грозят здесь штрафом 900лир.

На пляже все без масок. Но сегодня проезжала машина говорили надеть маски…

В магазинах и общественном транспорте обязательно в маске. По городу носим на подбородке или вообще просто в руках. при нас пока никого не штрафовали".

Комментарии 4
Заграница , Видео , Юлия Лебедева
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