Россиянка описала Египет словами «это какая-то жесть»

Туристка из России, отдохнувшая в Египте во время пандемии коронавируса, поделилась своими впечатлениями об отпуске в блоге «Мама на море» на платформе «Яндекс. Дзен».

Женщина описала отпуск словами «дикий стресс» и «это какая-то жесть» из-за того, что местные жители все время пытались ее обмануть. Россиянка рассказала, что в аэропорте на нее с детьми напали местные таксисты с предложением подвезти. Когда за женщину заступился другой турист, то «чуть не получил по морде».

В отеле семье попытались навязать дорогие экскурсии. Менелжер отеля объяснил туристке, что без экскурсии выходить на улицу нельзя.

«Всего за 95 долларов с человека! К слову, из Хургады точно такая же экскурсия стоит 60 долларов», — пожаловалась блогер.

Россиянка с семьей отправилась в город самостоятельно, но прогулка удовольствия не принесла.

«К нам пристал местный житель и никак не отставал. Довел до магазина, стоял буквально над душой пока мы выбирали продукты».

Женщина рассказала, что везде стоят попрошайки и вымогают деньги, это утомляет.